GTA svela i propri guadagni negli anni

Quando si parla del settore gaming e di eventi capaci di lasciare un’impronta indelebile nella storia dell’intrattenimento, la saga di Grand Theft Auto è tra i primi nomi ad emergere. A tal proposito, il pubblico attende l’arrivo di GTA 6. Nel frattempo, la casa madre Take-Two ha offerto uno sguardo retrospettivo sui traguardi già raggiunti. Guardando ai numeri che raccontano il percorso della serie, il dato complessivo parla chiaro: 455 milioni di copie vendute nel mondo dall’esordio della saga a oggi. Ma ciò che colpisce ancor di più è la performance dell’ultimo episodio, GTA 5, pubblicato nel 2013 e responsabile, da solo, di circa metà di quel totale. Con simili cifre, il titolo si colloca stabilmente al terzo posto nella classifica dei videogiochi più venduti di sempre. Superato soltanto da due colossi senza tempo come Minecraft e Tetris.

GTA: ecco i guadagni ottenuti negli anni

Una simile longevità non si spiega solo con la qualità della campagna single playe. Ma trova la sua vera forza nella componente multiplayer, GTA Online. Quest’ultimo ha frantumato record di velocità di incasso nell’intero panorama dell’intrattenimento. Superando la soglia del miliardo di dollari in tempi mai visti prima. Tale ecosistema online è in costante evoluzione. Ciò grazie a un flusso regolare di aggiornamenti e a un adattamento puntuale alle nuove piattaforme. Mantenendo così alta la popolarità del gioco.

Nel dettaglio, GTA 5 non è più solo un titolo di successo. Rappresenta un fenomeno che ha influenzato l’immaginario collettivo di un’intera generazione di videogiocatori. La sua continua presenza nella conversazione pubblica, alimentata da aggiornamenti, eventi e nuove modalità, lo ha reso un punto di riferimento per l’industria, trasformando ogni mossa di Take-Two in un momento di attenzione globale.

Durante la conferenza finanziaria del 7 agosto, il CEO Strauss Zelnick ha incentivato ulteriormente l’attenzione degli utenti riguardo l’uscita di GTA 6. Un titolo che prima ancora di arrivare sul mercato è già pronto a conquistare nuovi record nel settore gaming.