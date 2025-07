NVIDIA: arriva il DLSS 4 per la grafica AI

NVIDIA ha compiuto un ulteriore passo nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel rendering grafico. Ciò è avvenuto con la diffusione del plugin ufficiale del DLSS 4. Indirizzato alle versioni più recenti dell’Unreal Engine, dalla 5.2 alla 5.6. Tale aggiornamento rappresenta una svolta importante per lo sviluppo videoludico. Quest’ultimo, infatti, unisce le più moderne tecnologie AI a uno dei motori grafici più utilizzati. Con il rilascio dell’Unreal Engine 5.6, già apprezzato per gli importanti miglioramenti prestazionali e per l’alleggerimento del carico sulla CPU, il DLSS 4 promette di trasformare ulteriormente l’esperienza visiva. Offrendo strumenti ancora più avanzati agli sviluppatori.

NVIDIA: dettagli sull’arrivo dell’Unreal Engine 5.6

Ciò che rende davvero innovativa tale versione del DLSS è l’adozione di un nuovo modello AI. Quest’ultimo si basa sull’architettura Transformer, che prende il posto del precedente approccio CNN. Tale cambiamento tecnologico ha portato a un netto miglioramento nella gestione delle risorse hardware. In particolare, il modello Transformer si distingue per un consumo di memoria video inferiore, con un risparmio stimato intorno al 20% di VRAM. Un dettaglio che ha un impatto concreto, soprattutto per i giocatori con schede grafiche meno recenti o con una quantità di memoria limitata. Inoltre, consente di caricare ambienti di gioco più ricchi e texture più definite senza compromettere le prestazioni.

Un aspetto interessante dell’integrazione del DLSS 4 nel motore di Epic Games è la sinergia che si viene a creare con gli altri strumenti avanzati inclusi. Oltre al Super Resolution, il pacchetto include anche funzionalità come il Frame Generation, il Multi-Frame Generation e il Ray Reconstruction. Tutti elementi pensati per aumentare la fedeltà visiva e la fluidità dell’immagine. Portando i videogiochi verso un realismo sempre maggiore. Infine, anche se il DLSS 4 è stato lanciato insieme alla nuova generazione di GPU GeForce RTX 50, la tecnologia non è riservata solo a tali schede. I vantaggi derivanti dall’uso del modello Transformer sono disponibili anche su molte delle schede RTX già esistenti sul mercato.