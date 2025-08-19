Huawei Pura80 Ultra conquista l’oro per DxOMark

Huawei torna a far parlare di sé nel panorama fotografico con il lancio del suo nuovo top di gamma, il Pura80 Ultra. Nonostante le difficoltà internazionali legate al ban statunitense, l’azienda cinese non ha smesso di innovare. Ed infatti i risultati non si sono fatti attendere. Il dispositivo ha raggiunto la prima posizione assoluta nella classifica DxOMark. Superando quindi rivali agguerriti come OPPO Find X8 Ultra e Vivo X200 Ultra. Con un punteggio totale di 175, il Pura80 Ultra diventa il nuovo riferimento non solo nella fascia Ultra-Premium (oltre 800 dollari), ma anche nella classifica mondiale di tutti gli smartphone testati finora.

Huawei Pura80 Ultra è il migliore in ogni condizione fotografica

Questo risultato è frutto di un comparto fotografico avanzato. Che è guidato da un sensore proprietario da 1 pollice da 50 MP con apertura variabile. Il tutto è supportato da un teleobiettivo a doppia lente con zoom ottici fino a 9,4x. Ed anche da un sensore ultra-grandangolare da 40 MP. Il Pura80 Ultra ha ottenuto i punteggi migliori in numerose sotto-categorie. Dalla qualità complessiva delle foto al bokeh, dalla gestione dell’autofocus. Fino alle performance in scarsa illuminazione. Anche sul versante video il dispositivo ha brillato, confermando così la sua versatilità in ogni situazione.

DxOMark ha evidenziato una lista molto lunga di aspetti positivi. Tra i più rilevanti, la gamma dinamica ampia, l’eccellente gestione dell’esposizione, la fedeltà cromatica, e la resa dell’incarnato. Quest’ultima anche in condizioni difficili. Il teleobiettivo con doppia lente è stato particolarmente apprezzato per la sua efficacia nei dettagli a lunga distanza. L’autofocus veloce e preciso, la gestione del rumore e l’equilibrio delle luci in notturna completano un quadro tecnico di altissimo livello.

I difetti riscontrati sono invece molto limitati. Alcune instabilità nell’esposizione, una resa delle texture meno naturale in condizioni di luce estrema e lievi artefatti nei video. Nulla, però, che comprometta l’esperienza generale. Huawei dimostra ancora una volta di saper competere al vertice del settore fotografico. Offrendo una soluzione che, per ora, nessun altro smartphone riesce a superare.