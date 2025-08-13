Hue: nuovo logo e identità autonoma da Philips

Hue cambia volto e ambizioni. Il celebre sistema di illuminazione smart, da sempre legato al marchio Philips, compie un passo importante verso l’autonomia. Con l’ultimo aggiornamento dell’app alla versione 5.48.0, arriva un nuovo logo: più minimal, centrato esclusivamente sulla parola Hue, con il nome Philips progressivamente relegato in secondo piano. Questo cambiamento visivo non è un caso isolato, ma parte di una strategia di branding più ampia. L’intento è chiaro: rafforzare la riconoscibilità del marchio Hue anche al di fuori del legame con Philips. Una scelta coerente con l’evoluzione stessa del prodotto, che ormai non si limita più alle lampadine smart. Hue è oggi una piattaforma completa per la smart home, con interruttori, sensori, strip LED, lampade da tavolo e accessori sempre più sofisticati.
L’app Hue diventa più intelligente: scenari suggeriti in base alla stanza
Non solo un nuovo logo. L’aggiornamento dell’app Hue introduce anche funzioni più avanzate, che rendono l’esperienza utente ancora più intuitiva. Ora, il sistema è in grado di suggerire automaticamente scenari di illuminazione basati sulla stanza o l’area della casa.
Un’evoluzione che punta alla personalizzazione senza sforzo: l’utente non deve più cercare tra decine di scene predefinite, ma riceve proposte coerenti con l’ambiente in uso. Una camera da letto, un soggiorno o una cucina avranno suggerimenti diversi, pensati per rispondere meglio alle esigenze quotidiane.
Il riposizionamento del brand Hue segue una logica ben nota nel mondo tech: i sotto-brand, una volta consolidati, possono vivere di vita propria. In questo caso, Hue ha già guadagnato una forte identità presso il pubblico, tanto che molti utenti riconoscono e utilizzano il marchio senza più associarlo direttamente a Philips.
La scelta di dare risalto al solo nome Hue, quindi, sembra perfettamente allineata con lo sviluppo di un marchio sempre più solido, capace di competere in un mercato in rapida espansione e già popolato da rivali agguerriti nel settore della casa connessa.