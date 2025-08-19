Crisalide: il concept di astronave interstellare è tutto italiano

Un progetto italiano ha conquistato l’attenzione di tutto il mondo con un suo concept visionario: Crisalide. Questa nave spaziale immaginata dai nostri esperti del settore — architetti, ingegneri, psicologi, economisti e artisti — è stata premiata al concorso internazionale Hyperion per il suo approccio integrato e coraggioso. Crisalide è un’astronave cilindrica modulare lunga 58 km e larga 6 km. È pensata per ospitare circa 600 persone in un viaggio interstellare di quattro secoli verso l’esopianeta più vicino, Proxima b.

La prua affusolata riduce il rischio di danni da impatti spaziali e alleggerisce le sollecitazioni strutturali. Internamente, la nave ospita una serie di gusci concentrici rotanti che ricreano la gravità, grazie al movimento rotazionale. Offrono spazi per diversi ecosistemi, abitazioni, soluzioni per la produzione alimentare, aree comuni e servizi essenziali. Tutto ruota, letteralmente, attorno alla riproduzione di condizioni abitabili nel cuore dello spazio.

Tecnologia, società e sostenibilità nel cosmo con l’astronave Crisalide

La propulsione di Crisalide si basa su fusione di elio e deuterio. Un approccio futuristico che combina spinta costante (circa 0,1 g) e sostenibilità nel lungo periodo. Questo evita i vincoli dei propellenti chimici. Dopo un anno di acccelerazione, la nave punta ad una crociera interstellare di circa 400 anni. Questo è seguito da una fase finale di decelerazione al termine del viaggio. La “cosmo dome” a prua, una cupola panoramica, offre una vista sull’immensità delle stelle e alimenta il senso di connessione e speranza.

Un viaggio che dura secoli verso un nuovo mondo

Il concept non è solo meramente tecnico. È un esempio di visione sociale e ingegneristica, con soluzioni per il benessere psicologico, la gestione delle risorse in ambienti chiusi e la resilienza generazionale. È un vero esperimento di civilizzazione che parte dalla creatività italiana. La vera forza di Crisalide sta nel messaggio: immaginare un futuro in cui l’umanità non si limita a sopravvivere nello spazio, ma porta con sé cultura, identità e speranza collettiva.