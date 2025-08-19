Batterie CATL, sostituire o riparare? Ecco la cosa migliore da fare

Le batterie restano il componente più costoso delle auto elettriche. La loro durata nel tempo alimenta dubbi e paure tra gli automobilisti. L’ombra di una sostituzione fuori garanzia è un incubo per molti. I numeri sono impressionanti. Secondo la China Insurance Association il cambio di una batteria può valere il 50,96% del prezzo dell’auto. Una cifra capace di scoraggiare chiunque. Davanti a conti così salati, quale automobilista non esiterebbe? È naturale che la domanda si faccia strada: esiste un’alternativa più conveniente?

La risposta di Ning Service ed il futuro delle batterie CATL

CATL, colosso mondiale delle batterie, ha dato vita a Ning Service, società dedicata all’aftermarket. L’iniziativa, nata appena un anno fa in Cina, si è trasformata rapidamente in un progetto concreto. La novità è dirompente: riparare invece di sostituire. Un approccio che può cambiare radicalmente il destino di molte auto fuori garanzia. Il servizio puntaalle batterie CATL, per ora. Gli interventi riguardano singoli moduli o addirittura singole celle. In questo modo i costi scendono vertiginosamente. Una batteria nuova arriva a 100.000 yuan. La riparazione si ferma tra 10.000 e 20.000 yuan. L’equivalente di 1.200 – 2.400 euro, una differenza enorme. Non è forse questa la via che tanti automobilisti attendevano?

Con la diffusione della tecnologia Cell-to-Pack, la complessità degli interventi cresce. L’assistenza diventa fondamentale. Ning Service ha colto subito l’urgenza di offrire un’alternativa reale. L’ingegnere della società ha confermato che la riparazione riduce i costi e mantiene le auto in circolazione più a lungo. CATL, con questa mossa, crea un circuito chiuso. Dalla produzione al servizio, fino al riciclo finale. Ogni fase della vita delle batterie trova una strada. È un modello che potrebbe ridisegnare l’intero settore. Se la riparazione diventa pratica comune, il futuro dell’elettrico non appare più come un lusso irraggiungibile. Quanti sceglieranno ancora di voltare le spalle alle auto elettriche, sapendo che la batteria non è più un ostacolo insormontabile? Quella paura a causa delle batterie che ha fermato per tanto l’acquisto delle auto elettriche ormai non esiste più.