Samsung Galaxy S25 FE: trapelano notizie ufficiali e specifiche tecniche

Il Samsung Galaxy S25 FE torna protagonista della scena tecnologica grazie a una fuga di notizie che ne ha anticipato immagini e specifiche. Il dispositivo, atteso tra fine estate e inizio autunno, è apparso per errore nel catalogo online della catena britannica Tesco. Quest’ ultima ha rivelato la versione in colorazione Jet Black e confermato diverse caratteristiche tecniche.

Dal punto di vista estetico, il nuovo Fan Edition riprende lo stile della serie GalaxyS25, con frame in metallo e cornici sottili attorno al display. Oltre al nero lucido, sono previste anche altre colorazioni, tra cui l’Icy Blue, già vista sul Galaxy S25-Edge. Nonostante l’appartenenza alla fascia “FE”, Samsung sembra intenzionata a mantenere un livello costruttivo elevato, in linea ai modelli più costosi.

Galaxy S25 Edge: specifiche tecniche, display da 6,7” e batteria da 4.900mAh

Il cuore dello smartphone sarà l’Exynos 2400e, lo stesso processore già visto sul Galaxy S24 FE. Un dettaglio che lascia spazio a qualche critica, considerando che l’Exynos2400 montato su GalaxyS24 e S24+ avrebbe garantito prestazioni superiori. La memoria RAM sarà da 8GB, con due varianti di archiviazione, 128 e 256GB. Sul fronte della connessione non mancheranno Wi-Fi 6e e supporto alle reti 5G.

Il display sarà un Super AMOLED da 6,7”, con frequenza di aggiornamento a 120Hz e probabile risoluzione Full HD+. La fotocamera frontale da 10MP troverà posto in un foro centrale, mentre sul retro ci sarà un triplo modulo composto da sensore principale da 50MP, ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 8MP con zoom ottico 3x.

La batteria rappresenta uno dei miglioramenti più importanti. La capacità dovrebbe salire a 4.900mAh, con ricarica cablata fino a 45W, la stessa dei modelli Galaxy S25+ e Ultra. Il sistema operativo previsto è Android 16 con interfaccia One UI 8. Secondo le indiscrezioni, il GalaxyS25 FE potrebbe essere annunciato ufficialmente già a fine agosto, con disponibilità a settembre. I prezzi dovrebbero partire da 679€ per la versione base da 8+128GB.