Gemini

Google sta valutando la possibilità di integrare Gemini, il suo assistente basato su intelligenza artificiale, con Mind Space, l’app nativa di OnePlus dedicata alla gestione dei contenuti salvati sul dispositivo. L’indiscrezione arriva dall’analisi del codice della versione beta 16.31.75.sa.arm64 dell’app Google, dove sono stati trovati riferimenti diretti a questa potenziale novità.

Mind Space: un archivio digitale sempre a portata di mano

Mind Space è pensato come un taccuino digitale in cui l’utente può raccogliere e organizzare note, articoli, screenshot e altri contenuti visualizzati sullo schermo. La sua utilità sta nella possibilità di centralizzare frammenti di informazione in un’unica applicazione, così da renderli facilmente consultabili in un secondo momento. Attualmente, per accedere a un contenuto salvato, l’utente deve aprire manualmente Mind Space, navigare tra le categorie o utilizzare la ricerca interna. L’integrazione con Gemini potrebbe cambiare radicalmente questa esperienza, riducendo al minimo i passaggi necessari per trovare ciò che serve.

Secondo quanto emerge dal codice dell’app Google, Gemini potrebbe ottenere l’accesso diretto ai dati archiviati in Mind Space. Questo permetterebbe all’utente di recuperare un’informazione tramite comando vocale o richiesta testuale, senza aprire manualmente l’app. Un esempio pratico: chiedendo “Mostrami l’articolo sulla fotocamera del OnePlus Nord 5 salvato la settimana scorsa”, Gemini potrebbe restituire direttamente il contenuto archiviato in Mind Space, evitando passaggi intermedi. Questa funzione porterebbe un notevole incremento di efficienza nell’uso quotidiano, soprattutto per chi utilizza Mind Space in contesti lavorativi o di studio, dove la velocità di recupero delle informazioni è cruciale.

Nel codice individuato dagli sviluppatori, il riferimento non è a “OnePlus” in maniera esplicita, ma a “OPlus device”. Questo dettaglio lascia aperta l’ipotesi che la funzione possa essere disponibile anche su dispositivi di altri marchi appartenenti allo stesso gruppo, come OPPO e Realme. Non è chiaro se si tratti di un’etichetta tecnica interna o di una scelta strategica per allargare fin da subito la compatibilità. In ogni caso, se confermata, l’integrazione rappresenterebbe un ulteriore passo verso la creazione di un ecosistema più fluido e interconnesso tra software Google e dispositivi di terze parti.

Per gli utenti OnePlus, la novità potrebbe trasformare Mind Space da semplice contenitore a strumento proattivo, capace di dialogare con l’assistente AI per fornire risposte contestuali. Questo tipo di evoluzione andrebbe nella stessa direzione di altre integrazioni tra assistenti intelligenti e app di sistema, già viste in ambienti Apple e Samsung.L’eventuale estensione ad altri brand del gruppo OPlus renderebbe la funzione ancora più interessante, ampliando la base di utenti e creando un vantaggio competitivo rispetto a dispositivi Android privi di un’integrazione così profonda.