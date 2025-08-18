ChatGPT è il preferito in Europa: cresce del 200% in un anno

Chi non ha almeno una volta utilizzato chatbot basati sull’intelligenza artificiale? Strumenti innovativi messi a disposizione di utenti di tutte le età per portare a termine diversi compiti e progetti o, semplicemente, per effettuare una ricerca. Le diverse funzionalità di cui dispongono hanno in poco tempo fatto affermare soluzioni come ChatGPT. Non a caso, infatti, l’uso di questi comuni chatbot è cresciuto considerevolmente nel corso dell’ultimo periodo.

Secondo alcuni dati diffusi di recente, l’uso dell’intelligenza artificiale è passato da una percentuale dello 0,26% a un 0,78%. Siete anche voi tra coloro che hanno contribuito a far crescere questi dati? Scopriamo maggiori informazioni in merito nel corso di questo nuovo articolo.

ChatGPT: l’uso dell’AI aumenta sempre di più

Le nuove tecnologie e l’arrivo dell’intelligenza artificiale in diversi strumenti tech hanno reso la vita degli utenti del tutto più semplice rispetto al passato. Fino a poco tempo fa anche una semplice ricerca online o la generazione di un’immagine chiedevano tempo e impegno. Oggi, invece, soluzioni come ChatGPT consentono di impiegare il tempo in altro modo, ottenendo tutto in soli pochi secondi.

Una recente analisi mostra chiaramente una crescita dell’uso dell’AI con percentuali che seppur possano sembrare minime rappresentano un passo avanti del tutto considerevole. Passare dallo 0,26% allo 0,78% significa, infatti, che gli utenti si affidano sempre di più ai chatbot. A sorprendere particolarmente, oltre alla semplice percentuale, è il dato riguardante l’Europa. Quest’ultima supera del 30% gli Stati Uniti per quanto riguarda l’utilizzo.

Andando ad analizzare i dati più da vicino, ciò significa che quaranta cittadini europei su cento scelgono ChatGPT per portare a termine un qualunque compito o progetto. Il panorama dell’intelligenza artificiale è in piena espansione e i dati relativi all’utilizzo potrebbero essere destinati a crescere ulteriormente. Non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito all’AI e alle sfide future del campo tech.