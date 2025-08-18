Start & Stop: la tecnologia delle auto che sta scomparendo per sempre

Il sistema Start & Stop era nato per ridurre consumi ed emissioni fermando il motore ai semafori o nelle code. Una tecnologia che aveva affascinato, offrendo un tocco di modernità alle vetture con motore a combustione. Oggi la situazione è diversa. Con le auto ibride, il propulsore endotermico si disattiva già da solo, sostituito dalla modalità elettrica a basse velocità. Le elettriche pure, prive di motore a benzina o diesel, non hanno mai avuto bisogno di questo sistema. Che senso avrebbe mantenerlo?

Pregi e difetti dello Start & Stop che hanno fatto discutere

Nel tempo, lo Start & Stop non ha conquistato proprio tutti. Le ripartenze, a volte lente, creavano disagio nella guida urbana. Alcuni lamentavano vibrazioni fastidiose. C’era chi temeva un’usura prematura di batteria e motorino di avviamento. Eppure, per anni, il sistema era stato considerato una soluzione intelligente per ridurre i consumi in città. Ora la sua presenza su listino appare in declino. Con l’espansione dei sistemi Mild Hybrid e ibridi completi, l’attivazione e lo spegnimento del motore sono gestiti da software e batterie più sofisticate. La transizione tecnologica sta rendendo superfluo ciò che un tempo sembrava indispensabile. Ci si chiede quanto tempo passerà prima di vederlo solo nei ricordi.

La prima apparizione dello Start & Stop avvenne nel 1983, sulla Fiat Regata ES. Allora l’innovazione era sorprendente. Poco dopo, Volkswagen provò sulla Passat, senza grandi numeri di vendita. Nel 1994 arrivò la Golf Ecomatic, un altro passo verso la diffusione. Nel 1998 Citroën introdusse un sistema con alternatore-starter, più fluido e pratico. Da quel momento il Start & Stop entrò in moltissime auto, perfezionato nel tempo. Ora la sua storia si avvicina alla fine. L’evoluzione della mobilità lo sta lasciando indietro, senza clamore, sostituito da tecnologie più integrate. Tra qualche anno, trovarlo su una nuova auto sarà un’eccezione. Verrà ricordato adesso come una sorta di ponte tra due ere: quella dominata dal rumore del motore e quella del silenzio elettrico.