SolarStratos stabilisce nuovo record d’altitudine per un aereo solare

Un record sorprendente è stato appena battuto in volo.

Il SolarStratos, aereo solare svizzero, ha appena scritto una pagina di storia nell’aviazione. Il velivolo, insieme al suo pilota Raphaël Domajan, è riuscito a raggiungere l’incredibile quota di 9521 m di altitudine.

In questo modo è stato superato il primato precedente stabilito nel 2010 da un altro aereo solare, il Solar Impulse.

Cosa sono gli aerei solari?

Gli aerei solari sono dei veicoli incredibili che riescono a sfruttare l’energia del sole come carburante, al posto dei soliti tradizionali. Il funzionamento prevede infatti l’utilizzo di pannelli solari che sono prevalentemente installati sulle ali, di batterie di bordo che accumulano l’energia prodotta e da un motore elettrico che viene alimentato dalle batterie e che riesce a convertire l’energia in movimento.

Questi velivoli così particolari hanno dei vantaggi incredibili. Innanzitutto emettono zero emissioni, poiché non bruciando alcun tipo di combustibile non vengono emesse anidride carbonica e altri tipi di inquinanti.

Inoltre, le loro caratteristiche tecniche donano agli aerei solari, leggerezza e aerodinamicità, oltre al dono di essere incredibilmente silenziosi, abbattendo anche l’inquinamento acustico.

Gli esempi più famosi di aerei solari sono appunto il Solar Impulse, che segnò il primo record mondiale, e il SolarStratos.

Per il momento, gli aerei solari non hanno un ruolo commerciale, ma sono un esempio molto importante di come l’energia rinnovabile possa un giorno sostituire I combustibili fossili anche in settori così impensabili.

SolarStratos batte il record del mondo

Il volo che ha portato il SolarStratos a battere il record del mondo è durato cinque ore e per essere valido ha dovuto sottostare a una serie di regole molto rigide.

Il volo infatti prevede che l’energia debba avere solo origine dai pannelli solari ed è obbligatorio che in fase di atterraggio la carica residua deve essere pari ad almeno il 16%.

Si spera che questa tecnologia, che ha un impatto minimo rispetto all’aviazione classica, possa espandersi nei prossimi tempi.