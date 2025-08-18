Google Pixel Watch

Manca meno di una settimana al debutto ufficiale del Pixel Watch 4, atteso il 20 agosto insieme alla serie Pixel 10, e continuano a emergere dettagli inediti. L’ultimo leak proviene da una serie di slide ufficiali che mettono in evidenza alcune novità rilevanti, in particolare sul fronte della ricarica e dell’autonomia.

Ricarica laterale con due pin POGO

Una delle principali differenze rispetto alle generazioni precedenti riguarda il sistema di ricarica. Google ha abbandonato il caricatore magnetico posizionato sul retro della cassa, optando per due pin POGO collocati sul lato sinistro, vicino alla griglia dell’altoparlante. Questo nuovo approccio permette al Pixel Watch 4 di essere posizionato in un dock dedicato in grado di trasformarlo in un orologio da scrivania o comodino. Il dock include anche il rilevamento dell’umidità, una funzione che punta a migliorare la sicurezza durante la ricarica, evitando problemi in caso di contatto con liquidi.

Google promette un incremento significativo nella velocità di ricarica: il Pixel Watch 4 è in grado di caricarsi il 25% più rapidamente rispetto alle generazioni precedenti. Questo miglioramento punta a ridurre i tempi di inattività e a rendere l’esperienza complessiva più comoda per l’utente, soprattutto per chi utilizza intensamente lo smartwatch durante la giornata. Il nuovo modello sarà disponibile in due formati: 41 mm e 45 mm. L’autonomia dichiarata è di 30 ore per la versione più compatta e 40 ore per quella più grande. Si tratta di un miglioramento rilevante rispetto ai modelli precedenti, frutto probabilmente di una migliore gestione energetica e dell’ottimizzazione software. Queste durate, se confermate, posizionano il Pixel Watch 4 tra gli smartwatch con una delle autonomie più competitive nel panorama Wear OS, pur non raggiungendo i livelli di alcuni modelli sportivi dedicati.

Oltre agli aspetti legati alla batteria, le slide ufficiali sottolineano un display più definito, capace di offrire maggiore leggibilità in ogni condizione di luce. L’interfaccia utente è stata resa più fluida e reattiva, per garantire tempi di risposta ridotti e un’esperienza più immediata. Questi miglioramenti derivano dall’adozione di componenti hardware aggiornati e da un affinamento delle animazioni e delle transizioni di sistema, in linea con l’evoluzione di Wear OS e con la maggiore integrazione delle funzioni AI.

Google conferma che il Pixel Watch 4 avrà una forte integrazione con Gemini, l’assistente AI di nuova generazione. Questo permetterà di eseguire comandi vocali avanzati e di ottenere risposte più precise e contestuali, con la possibilità di gestire attività complesse come la pianificazione di eventi, il controllo della smart home o la creazione di promemoria direttamente dal polso. L’implementazione di Gemini rappresenta uno degli elementi chiave della strategia AI-first di Google, estendendo le sue capacità anche ai dispositivi indossabili.