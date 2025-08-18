Samsung Internet: l’AI interviene sulle schede aperte

Di recente, Samsung sta dimostrando una certa attenzione nei confronti del suo browser internet. A tal proposito, con il rilascio della beta 29.0.027, l’azienda sudcoreana introduce una funzione che segna un passo deciso verso l’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione quotidiana della navigazione. La novità principale riguarda la chiusura automatica delle schede aperte. Finora, chi desiderava mantenere il browser in ordine poteva soltanto affidarsi alla chiusura manuale o, in alcuni casi, a impostazioni temporali rigide. Nella nuova beta, invece, l’utente ha tre possibilità. Le prime due si basano sul chiudere automaticamente le schede dopo una settimana oppure dopo trenta giorni. La terza opzione, invece, introduce un approccio completamente diverso, lasciando che sia l’AI a decidere.

Samsung Internet: ecco cosa cambia con l’arrivo dell’AI

La nuova modalità “smart” non si limita a eseguire un compito programmato. Tale opzione osserva le abitudini di navigazione, individua le schede che restano dimenticate in secondo piano e le rimuove senza toccare quelle ancora rilevanti. Il risultato è un ambiente digitale più pulito, con meno risorse di sistema impegnate, e un’esperienza di navigazione che rimane veloce e fluida.

L’aggiornamento non si concentra solo su tale funzione. La beta di Samsung Internet introduce anche una visualizzazione a griglia per le schede, Quest’ultima offre una panoramica immediata e ordinata, rendendo più semplice passare da una pagina all’altra. A ciò si aggiungono nuove animazioni di scorrimento, pensate per dare maggiore fluidità e coerenza al movimento nel browser. Al momento, tutte tali novità sono riservate agli utenti che utilizzano il canale beta di Samsung Internet Browser.

Considerando le ultime strategie dell’azienda, però, è possibile ipotizzare che non passerà troppo tempo prima che le nuove funzioni arrivino anche nella versione stabile dell’app. Di solito, infatti, il test viene considerato “maturo” per il rilascio definitivo già dopo poche settimane. Non resta dunque, che attendere e scoprire le novità introdotte da Samsung.