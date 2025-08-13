Google Pixel Watch 4: emersi nuovi render

Nelle ultime settimane il Pixel Watch 4 ha fatto parlare di sé grazie a numerose indiscrezioni. A tal proposito, le immagini recentemente emerse hanno alzato l’asticella, offrendo uno sguardo senza precedenti al prossimo smartwatch di Google. Le foto, pubblicate dall’informatore Bedros Pamboukian su GitHub, non lasciano molto spazio all’immaginazione. Quest’ultime mostrano in dettaglio il design del dispositivo. Ciò che colpisce è la varietà di prospettive con cui il Pixel Watch 4 viene ritratto. La parte frontale e il lato destro, impreziosito dalla classica corona, sono ben visibili e si accompagnano a una selezione di colorazioni abbinate ai cinturini Active. Un’attenzione speciale merita anche il quadrante aggiornato, dove spicca un pulsante denominato Gemini.

Google: in arrivo nuove indiscrezioni riguardo i prossimi Pixel Watch 4

Il nuovo smartwatch non si limita a un restyling estetico o funzionale. Le anticipazioni parlano di una batteria migliorata, in grado di garantire maggiore autonomia. Inoltre, sembra che anche il prezzo sia stato rivisto al ribasso rispetto ai modelli precedenti. C’è però un rovescio della medaglia: il lancio potrebbe richiedere tempi più lunghi del previsto.

Inoltre, è stata riscontata un’assenza poco trascurabile. Si tratta della visuale completa del lato sinistro. È proprio lì che dovrebbe risiedere una delle novità più rilevanti, ovvero l’introduzione di un sistema di ricarica laterale. Secondo le informazioni ricavate dai precedenti render, i due contatti per l’alimentazione sarebbero collocati a sinistra, sostituendo la tradizionale posizione sul retro. Tale scelta aprirebbe nuove possibilità in termini di accessori, come dock da comodino o da scrivania.

Dunque, anche se non tutte le informazioni presentate sono state confermate ufficialmente, le immagini trapelate e i dettagli emersi delineano già un quadro piuttosto nitido. Sembra, infatti, che il Pixel Watch 4 sia pronto a combinare eleganza, nuove soluzioni hardware e un’esperienza d’uso più ricca. L’azienda continua a mantenere alta l’attenzione dei suoi utenti fino alla presentazione ufficiale.