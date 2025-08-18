Gboard testa l’integrazione di Password Manager e pagamenti rapidi

Google sta sperimentando una nuova funzione per Gboard che trasforma la tastiera in un punto di accesso diretto al Password Manager e ai metodi di pagamento salvati. L’obiettivo è semplificare e velocizzare operazioni come l’accesso a un account o il completamento di un pagamento online, senza dover uscire dall’app in uso.

La novità appare sotto forma di scorciatoia “Autofill with Google”. Un tocco sull’icona apre un pannello rettangolare diviso in due sezioni: Password, che mostra le credenziali filtrate in base all’app o al sito aperto, e Metodi di pagamento, che elenca le carte salvate richiedendo il codice di sicurezza prima dell’utilizzo. Questo approccio riduce passaggi inutili e consente di gestire tutto direttamente dalla tastiera.

Come attivare la funzione su Gboard in pochi secondi

Per vedere la scorciatoia, occorre abilitare “Autofill with Google” dalle impostazioni di sistema di Gboard. Una volta attivata, l’icona può essere posizionata nella griglia dei collegamenti rapidi o fissata nella barra dei suggerimenti per un richiamo immediato.

Questa soluzione risolve uno dei limiti attuali: finora l’autocompilazione dipendeva dall’attivazione automatica di Gboard, che non funzionava sempre su tutti i siti o le app. Con il nuovo collegamento rapido, invece, è possibile forzare l’uso delle credenziali o dei metodi di pagamento salvati, eliminando la necessità di aprire manualmente altre applicazioni.

Disponibilità e rollout della nuova versione di Gboard

La funzione è in distribuzione nella beta di Gboard 15.7.5.787916401 e richiede Google Play Services 25.30 o versioni successive. Alcuni utenti l’hanno segnalata anche su release stabili vicine, indizio che Google sta conducendo test su un sottoinsieme di dispositivi prima di un rilascio più ampio.

L’integrazione di Password Manager e pagamenti rapidi direttamente in Gboard rappresenta un passo verso una tastiera più multifunzione, capace di andare oltre la scrittura e offrire strumenti pratici per la gestione sicura delle attività online quotidiane. Ora bisogna solo attendere per ricevere l’aggiornamento.