Scienziati ricreano minerale misterioso di Marte

Negli ultimi anni, Marte si è mostrato sotto una luce completamente nuova, e non parlo solo dei suoi paesaggi da cartolina rossa, ma dei dettagli chimici nascosti sotto la polvere. Due zone vicino al gigantesco canyon Valles Marineris hanno catturato l’attenzione degli scienziati, perché lì le sonde hanno rilevato strati di solfati di ferro così strani da far pensare a qualcosa di mai visto prima: un minerale che potrebbe non avere equivalente sulla Terra. È come trovare una lettera antica che parla di eventi di cui non sapevamo nulla.

Marte nasconde un minerale mai visto sulla Terra: ecco cosa sappiamo

Il lavoro di analisi è stato guidato da Janice Bishop, del SETI Institute e del NASA Ames Research Center. La squadra ha studiato non solo Valles Marineris, ma anche il plateau sopra Juventae Chasma e l’area dell’impatto chiamata Aram Chaos. Le osservazioni hanno rivelato firme chimiche tipiche dei ferric idrossisolfati, minerali contenenti ferro, zolfo e gruppi ossidrilici. Ma capire come questi composti siano nati su Marte non è stato semplice. Gli scienziati hanno deciso di riprodurre le condizioni marziane in laboratorio, riscaldando solfati ferrosi idratati in presenza di ossigeno. Così hanno ricreato un materiale molto simile a quello osservato sul pianeta rosso e hanno scoperto che possiede proprietà strutturali e termiche che lo rendono unico rispetto a qualsiasi minerale terrestre conosciuto.

Certo, per avere il riconoscimento ufficiale della comunità mineralogica internazionale serve un campione naturale sulla Terra, quindi il verdetto finale è ancora in sospeso. Ma anche così, la scoperta è affascinante: indica che alcune zone di Marte sono state attive chimicamente e termicamente più a lungo di quanto avessimo immaginato. Non è solo un pezzo di roccia: è un messaggero di un passato più complesso e dinamico, un indizio su come acqua, calore e ossigeno abbiano interagito sulla superficie del pianeta.

Se confermato, questo minerale potrebbe diventare una chiave per comprendere meglio le condizioni che hanno reso Marte potenzialmente abitabile in passato. I minerali idratati sono come fossili chimici, piccole tracce di storie passate che parlano di ambienti in cui l’acqua è stata protagonista. Lo studio, pubblicato su Nature Communications il 5 agosto, aggiunge un pezzo nuovo al puzzle della geologia marziana, ricordandoci che Marte non è solo un pianeta distante e rosso nel cielo: è un mondo che, ancora oggi, ha storie da raccontare e misteri da svelare, basta saper guardare con attenzione.