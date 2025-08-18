NewsOperatori TelefoniciOperatori Virtuali

ho. Mobile distrugge Iliad con il 5G gratis: la promo ha 200GB al mese

Nelle promo di ho. Mobile, almeno in alcune, ora c'è il 5G attivo per la felicità degli utenti più esigenti.

ho. Mobile arricchisce il proprio listino con una tariffa che combina ampia disponibilità di dati, minuti e SMS illimitati e la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, mantenendo un prezzo fisso nel tempo.

Cosa prevede l’offerta di ho. Mobile per gli utenti

Il piano mette a disposizione 200 giga di traffico dati in 5G, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati. Il canone mensile è di 9,99 € per sempre, senza aumenti futuri o costi nascosti. Nel pacchetto è compresa anche l’assistenza clienti via WhatsApp, pensata per fornire un supporto rapido e diretto.

Costi iniziali e modalità di attivazione

Chi porta il proprio numero in ho. Mobile paga un contributo di attivazione una tantum a partire da 2,99 €, variabile in base all’operatore di provenienza. Per chi preferisce attivare un nuovo numero, il costo è sempre di 2,99 €. In entrambi i casi, la SIM è gratuita, ma è richiesta una prima ricarica di 10 € per coprire il primo mese di servizio. Il totale iniziale è quindi di 12,99 €.

Per chi sceglie la eSIM il costo di attivazione scende a 1,99 €, con il vantaggio di un’attivazione immediata, evitando i tempi di spedizione della SIM fisica.

Tre opzioni per attivare l’offerta di ho. Mobile

L’operatore mette a disposizione diverse modalità di attivazione molto comode e soprattutto intuitive per tutti gli utenti:

  • Acquisto online con spedizione della SIM a casa e attivazione in app (anche tramite SPID), in edicola o in tabaccheria;

  • Ritiro e attivazione in edicola con pagamento in contanti o carta;

  • Acquisto online e attivazione diretta con eSIM, disponibile in pochi minuti.

Grazie alla combinazione di prezzo bloccato, ampia dotazione di dati e libertà nella modalità di attivazione, questa proposta di ho. Mobile si rivolge sia a chi cerca una tariffa stabile nel tempo sia a chi vuole iniziare a navigare in 5G senza attese.

