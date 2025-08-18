ho. Mobile distrugge Iliad con il 5G gratis: la promo ha 200GB al mese

ho. Mobile arricchisce il proprio listino con una tariffa che combina ampia disponibilità di dati, minuti e SMS illimitati e la possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM, mantenendo un prezzo fisso nel tempo.

Cosa prevede l’offerta di ho. Mobile per gli utenti

Il piano mette a disposizione 200 giga di traffico dati in 5G, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati. Il canone mensile è di 9,99 € per sempre, senza aumenti futuri o costi nascosti. Nel pacchetto è compresa anche l’assistenza clienti via WhatsApp, pensata per fornire un supporto rapido e diretto.

Costi iniziali e modalità di attivazione

Chi porta il proprio numero in ho. Mobile paga un contributo di attivazione una tantum a partire da 2,99 €, variabile in base all’operatore di provenienza. Per chi preferisce attivare un nuovo numero, il costo è sempre di 2,99 €. In entrambi i casi, la SIM è gratuita, ma è richiesta una prima ricarica di 10 € per coprire il primo mese di servizio. Il totale iniziale è quindi di 12,99 €.

Per chi sceglie la eSIM il costo di attivazione scende a 1,99 €, con il vantaggio di un’attivazione immediata, evitando i tempi di spedizione della SIM fisica.

Tre opzioni per attivare l’offerta di ho. Mobile

L’operatore mette a disposizione diverse modalità di attivazione molto comode e soprattutto intuitive per tutti gli utenti:

Acquisto online con spedizione della SIM a casa e attivazione in app (anche tramite SPID), in edicola o in tabaccheria;

Ritiro e attivazione in edicola con pagamento in contanti o carta;

Acquisto online e attivazione diretta con eSIM, disponibile in pochi minuti.

Grazie alla combinazione di prezzo bloccato, ampia dotazione di dati e libertà nella modalità di attivazione, questa proposta di ho. Mobile si rivolge sia a chi cerca una tariffa stabile nel tempo sia a chi vuole iniziare a navigare in 5G senza attese.