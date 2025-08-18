Promo Creami EXTRA WOW 150: giga e voce senza limiti

A volte sembra quasi che trovare un’offerta di telefonia davvero conveniente sia come cercare un ago in un pagliaio: giri e rigiri tra tariffe complicate, piccole scritte nascoste e mille condizioni che ti fanno passare la voglia. Poi, ogni tanto, arriva qualcosa che ti fa pensare “ok, forse questa volta è quella giusta”. È il caso della Promo Creami EXTRA WOW 150 di PosteMobile, un’esclusiva online pensata proprio per chi vuole tanti giga, zero pensieri e un prezzo che non ti fa venire il mal di testa.

Creami EXTRA WOW 150: giga abbondanti a prezzo fisso

Parliamo di 150GB di traffico dati in 4G+ fino a 300 Mbps. Tradotto: velocità di navigazione che ti permettono di guardare video in HD, fare videochiamate, ascoltare musica in streaming e lavorare in cloud senza interruzioni. E se sei di quelli che passano metà della giornata su TikTok o YouTube, beh… qui hai davvero spazio per respirare. In più, chiamate e SMS illimitati, così non ti preoccupi di contare minuti o messaggi.

La rete? Affidabile. Ti appoggi alla copertura 4G+ di Vodafone, che arriva a oltre il 99% della popolazione italiana. E se ti serve condividere la connessione, l’hotspot è incluso senza costi extra: puoi collegare il laptop, il tablet o persino un amico in difficoltà senza sentirti in colpa per il consumo di giga.

Tutto questo a 6,99 € al mese, con un costo di attivazione online di 10€ per la SIM e 10€ di prima ricarica che copre anche il primo canone. Certo, c’è da ricordarsi che il rinnovo richiede credito sulla SIM: se dimentichi di ricaricare, scattano le tariffe base, quindi meglio evitare sorprese e tenere sempre d’occhio il saldo.

La sensazione è che questa promo sia stata pensata per semplificarti la vita. Non devi impazzire con mille opzioni, né fare calcoli: hai tutto quello che ti serve, a un prezzo fisso e con una copertura che ti segue praticamente ovunque. E il bello è che, essendo un’esclusiva online, ti basta qualche clic per averla a casa, senza file agli sportelli o attese infinite.