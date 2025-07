Google rinnova Gemini su tablet con un’interfaccia funzionale

Google continua ad affinare la propria intelligenza artificiale e lo fa partendo dall’interfaccia. Negli ultimi giorni ha preso il via un aggiornamento che coinvolge Gemini su tablet e dispositivi pieghevoli, portando un’interfaccia più compatta e meglio ottimizzata per i display di grandi dimensioni. Dopo l’integrazione sempre più profonda di Gemini nel mondo Android, ora si lavora per rendere l’interazione più ergonomica, senza occupare troppo spazio visivo.

Il nuovo Gemini: un overlay dinamico e ancora più intelligente

In precedenza, il pannello dell’assistente AI appariva al centro dello schermo, spesso su due terzi della sua larghezza. Una scelta poco comoda, soprattutto quando si utilizzano più app contemporaneamente. Il nuovo layout sposta invece l’overlay sul lato destro, limitandone l’ingombro a circa un terzo del display. Questo cambiamento permette di mantenere visibili più contenuti in background, rendendo l’esperienza d’uso più fluida, in particolare in modalità orizzontale.

La casella di testo si adatta alle esigenze dell’utente: se selezionata, l’interfaccia si riposiziona temporaneamente al centro, aumentando la leggibilità durante la scrittura. Una soluzione ibrida che migliora la fruibilità senza rinunciare alla compattezza. Attualmente non è ancora possibile spostare l’overlay sul lato sinistro dello schermo, un limite che potrebbe creare disagio a chi è mancino o preferisce una disposizione opposta. Google non ha ancora chiarito se questa opzione verrà introdotta più avanti.

L’aggiornamento è in fase di rilascio graduale, attivato lato server per un numero limitato di utenti. Al momento riguarda esclusivamente l’interfaccia classica di Gemini: la modalità Gemini Live resta invariata, ma potrebbe ricevere a sua volta un restyling nei prossimi mesi.

Questa modifica rientra in un processo più ampio di uniformazione, che punta a rendere coerente l’esperienza d’uso tra smartphone, tablet e web. Se usate un dispositivo Android con schermo ampio, vi basterà aprire Gemini e verificare la nuova disposizione dell’overlay: se è laterale e più sottile, siete tra i primi a ricevere l’aggiornamento.