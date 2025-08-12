1Mobile: ecco l’offerta che accende il 5G ad un prezzo super

Attualmente un elemento senza dubbio imprescindibile nella routine giornaliera di ognuno di noi è rappresentato dalla nostra offerta telefonica attiva sul nostro numero di cellulare, utilizzare una promozione infatti ormai è diventato di primaria importanza dal momento che quest’ultima ci consente di ottenere il necessario per restare connessi con la nostra vita digitale, ciò ovviamente ci permette di svolgere le attività di cui abbiamo bisogno dal semplice postare una foto sui social ad inviare un messaggio ai nostri affetti.

Dunque, scegliere una promozione che si sposi bene alle nostre esigenze rappresentano un elemento davvero fondamentale, di conseguenza lo è altrettanto tagliere bene i cataloghi di offerte disponibili in modo da trovare quella più giusta per soddisfare i nostri bisogni, in Italia infatti i cataloghi di offerte sono davvero vasti e ci sono opzioni per tutti i gusti, un provider che da questo punto di vista rappresenta una piccola certezza sicuramente è 1Mobile, l’operatore tinto di rosso infatti offre un catalogo davvero variegato in grado di accontentare davvero tantissime persone, recentemente sul suo sito ufficiale a rilasciato un’offerta che potrebbe effettivamente interessare a molti di voi.

Super offerta 5G

L’offerta di cui vi parliamo oggi garantisce a chi decide di attivarla la bellezza di 260 GB di traffico dati in connessione 5G con minuti limitati verso tutti e 60 SMS verso tutti, il prezzo ammonta a 4,99 € per il primo mese e 8,99 € al mese a partire dal secondo, come se non bastasse una vera e propria chicca e rappresentata dal supporto alla portabilità completamente gratuita da qualsiasi operatore esistente, nessun vincolo e nessun costo aggiuntivo, se volete conservare il vostro numero potrete farlo senza nessun tipo di preoccupazione, caratteristica che attualmente davvero pochi provider sono in grado di offrire.

Se siete interessati per effettuare l’attivazione online o vi basterà recarvi sul sito ufficiale dell’operatore tinto di rosso.