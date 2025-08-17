Very Mobile: questi 200GB al mese sono in 5G, il prezzo vi stupirà

Very Mobile amplia la propria offerta con una tariffa pensata per un’ampia platea di utenti, senza limitazioni sull’operatore di provenienza. La nuova proposta si distingue per il prezzo competitivo, il pacchetto dati abbondante e l’inclusione del 5G, il tutto con un canone mensile di 6,99 €, valido per sempre.

Very offre una proposta aperta a tutti

La promozione offre 200 giga di traffico dati al mese con accesso gratuito alla rete 5G, minuti illimitati verso tutti i gestori e SMS illimitati. Non ci sono restrizioni sull’operatore di provenienza: l’attivazione è possibile per chi arriva da qualsiasi compagnia, rendendo l’offerta accessibile a un’ampia fascia di utenti.

Il 5G è disponibile con un’offerta abilitata, un dispositivo compatibile e in presenza di copertura nella propria area, assicurando velocità elevate e una connessione stabile.

Costi e vantaggi di attivazione con Very Mobile

Il costo di attivazione è di soli 0,99 € una tantum, pagabile alla prima sottoscrizione. Il primo mese è in omaggio, permettendo così di testare il servizio senza costi iniziali rilevanti.

Oltre alla classica SIM fisica, Very Mobile mette a disposizione anche la eSIM virtuale, ideale per chi vuole attivare l’offerta rapidamente senza attendere la consegna a domicilio. L’attivazione può avvenire anche tramite SPID, rendendo la procedura veloce e sicura.

Servizi inclusi e condizioni imposti da Very

Minuti e SMS illimitati sono soggetti alle condizioni d’uso e alle limitazioni previste dal gestore, in linea con le politiche del settore. La navigazione in 5G garantisce un’esperienza fluida per streaming, videochiamate, gaming online e download di grandi file.

Grazie al prezzo bloccato e alla dotazione di giga abbondanti, questa offerta si rivolge sia a chi utilizza lo smartphone in maniera intensiva sia a chi vuole una soluzione affidabile e senza sorprese in bolletta.

Con questa proposta, Very Mobile conferma la propria strategia di puntare su trasparenza, convenienza e tecnologia di ultima generazione, posizionandosi come una delle alternative più interessanti per chi cerca un piano dati ricco e un canone competitivo.