Kena Mobile: la promo che regala fino a 230 GB al mese è attiva, sceglila ora

Kena Mobile amplia il proprio listino con una proposta pensata per chi vuole tanti giga a un prezzo contenuto. La nuova Promo Rush 130 unisce un canone competitivo, una ricca dotazione di traffico dati e il vantaggio del primo mese gratuito, confermando l’approccio diretto e trasparente del gestore virtuale.

Dettagli dell’offerta di Kena Mobile, la Promo Rush 130

La Promo Rush 130 include ogni mese 230 giga di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili e 200 SMS. Il costo è di 6,99 € al mese, con prezzo bloccato e senza vincoli contrattuali. La navigazione avviene sulla rete mobile di TIM, garantendo copertura estesa e prestazioni affidabili.

Chi può attivarla e come

Questa promozione è riservata agli utenti che provengono da Iliad o da altri operatori virtuali, senza apertura a clienti di operatori infrastrutturati come TIM, Vodafone o WindTre. La selettività della platea a cui si rivolge mira a incentivare il passaggio a Kena Mobile da parte di chi proviene da realtà concorrenti del segmento low cost.

Attivazione e vantaggi iniziali per chi sceglie Kena Mobile

Uno dei punti di forza dell’offerta è il primo mese gratuito, che permette di provare il servizio senza alcun esborso immediato per il canone. La SIM viene consegnata gratuitamente, senza costi di spedizione, semplificando il processo di attivazione.

L’utente dovrà sostenere soltanto il costo della prima ricarica per coprire i mesi successivi, senza spese aggiuntive legate alla SIM o alla consegna.

Una scelta conveniente per tutti: Kena è una sicurezza

Con 230 giga, minuti illimitati e SMS inclusi, la Promo Rush 130 si colloca tra le offerte più generose nella fascia di prezzo sotto i 7 euro. Il primo mese gratis e la gratuità della spedizione rappresentano ulteriori incentivi per chi valuta il cambio operatore.

Kena Mobile conferma così la propria strategia: tariffe semplici, ricche di contenuti e prive di costi nascosti, puntando su un rapporto qualità-prezzo che la rende competitiva nel mercato della telefonia mobile.