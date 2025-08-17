Mediaworld: ecco le OFFERTE TECH più sorprendenti in giro oggi

Da Mediaworld ogni angolo nasconde un device speciale! Dal notebook potente alle soluzioni di archiviazione praticamente infinite, passando per stampanti intelligenti e accessori indispensabili, Mediaworld offre proposte concrete e accessibili. Non si tratta solo di shopping: è una vera e propria esperienza di scoperta, fatta di sorprese e scelte intelligenti. Vi basterà osservare attentamente per capire che anche il più piccolo acquisto può trasformarsi in un alleato prezioso per lavoro, studio o svago. E la parte migliore? Tutto questo è alla portata di chi sa scegliere con intelligenza e stile.

Tech da urlo per una vita iper smart grazie a Mediaworld

Mediaworld propone soluzioni innovative di alta qualità capaci di rivoluzionare il vostro approccio quotidiano alla tecnologia senza compromessi Che siate appassionati di PC performanti o di accessori pratici, Mediaworld mette a disposizione prodotti capaci di semplificare ogni aspetto della vita moderna. Per chi cerca potenza e versatilità, l’Acer Swift Go 16 SFG16-72-79MF con Intel Core Ultra 7 155U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD è disponibile ora da Mediaworld a 799 euro, ideale per lavoro e intrattenimento senza compromessi. Se la compattezza è la vostra priorità, il Tablet Lenovo Tab Plus 128GB con display da 11,5 pollici nella raffinata colorazione Luna Grey costa 229 euro. Per archiviazione praticamente infinita, l’Hard Disk esterno Seagate 20TB si trova con Mediaworld a 389 euro.

Gli amanti delle postazioni fisse non resteranno delusi dall’Acer Aspire C24-1800 AIO con Intel® Core I5 12450H, 16 GB RAM e SSD da 1024 GB, acquistabile solo con Mediaworld a 599 euro, elegante e performante. La stampa domestica diventa semplice con la HP DeskJet 4220E con HP+ da Mediaworld al prezzo wow di soli 49 euro o con il Kit Brother DCP1612W con 5 toner inclusi, comodissimo a 219 euro. Chi desidera accelerare il sistema può affidarsi all’SSD interno Sandisk Plus 480GB da 39,99 euro, mentre il Range Extender Mercusys ME10 a 11,99 euro risolve ogni problema di copertura Wi-Fi in un attimo.