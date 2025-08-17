Far Cry: Ubisoft lo trasformerà in una serie tv?

La notizia è arrivata in maniera piuttosto curiosa, quasi come una missione andata storta. Sembra che Ubisoft stia collaborando con FX per portare sul piccolo schermo l’universo di Far Cry. Non si è trattato di un annuncio pianificato, ma di una fuga di notizie dovuta ad un’anteprima apparsa per errore sul sito ufficiale. Il contenuto è stato rimosso rapidamente, ma non abbastanza in fretta da evitare che qualche occhio attento immortalasse la pagina. Screenshot e post su social come Reddit hanno fatto il resto, diffondendo l’informazione in poche ore. Secondo quanto emerso, si tratterà di una serie antologica. Ogni stagione avrà una storia autonoma, con ambientazioni e personaggi diversi. Proprio come accade nei capitoli videoludici della saga.

Sta per arrivare una nuova serie tv su Far Cry

Dal lato Ubisoft, la supervisione è affidata a Gerad Guillemot, Margret Boykin e Austin Dill. Boykin ha espresso entusiasmo per la squadra riunita, definendola un insieme eccezionale di talenti. Inoltre, ha sottolineato la naturale sintonia tra il tono psicologico e grottesco di Far Cry e lo stile audace che contraddistingue FX.

L’impostazione antologica indica che la serie non riprodurrà fedelmente le trame dei capitoli più noti, come Far Cry 3 o Far Cry 5. Né si limiterà a riproporre personaggi iconici come Vaas Montenegro. Gli autori avranno margine creativo per inventare nuove storie, pur inserendo riferimenti e omaggi riconoscibili ai fan più affezionati.

Per ora, le informazioni si fermano qui. Nessuna data ufficiale di uscita e nessun dettaglio aggiuntivo sul cast oltre alla presenza di McElhenney. Ubisoft non ha rilasciato commenti dopo l’incidente, ma è plausibile che nei prossimi mesi arriverà un annuncio formale. Considerando la potenza visiva di Far Cry e la capacità di FX di dare vita a mondi cupi e complessi, il risultato potrebbe essere una reinterpretazione televisiva capace di mantenere lo spirito della saga. Trasformandolo così in un’esperienza narrativa autonoma e dal fascino inquietante.