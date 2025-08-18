iPhone 17 in arrivo con ancora lo slot per la SIM?

Nonostante manchino pochissime settimane al debutto ufficiale sul mercato mobile dei nuovi smartphone di punta del colosso americano Apple, continuano ad emergere senza sosta nuove informazioni. In queste ultime ore, in particolare, il noto leaker del settore Majin Bu ha rivelato che i prossimi iPhone 17 potrebbero arrivare con ancora lo slot per la scheda SIM.

iPhone 17, i nuovi device di Apple potrebbero avere ancora lo slot per la scheda sim

Secondo quanto è emerso in queste ore, i prossimi iPhone 17 potrebbero arrivare con ancora lo slot per la SIM fisica. Come già accennato in apertura, a rivelare questi nuovi dettagli è stato il noto leaker Majin Bu tramite un nuovo post sulla pagina del social network X. Si tratta di una caratteristica non proprio scontata per questi dispositivi, dato che il colosso americano Apple ha rimosso questo slot già in passato ma solo per alcuni mercati, dove ora è disponibile soltanto il supporto alle eSIM.

Tornando alle nuove informazioni rivelate dal leaker Majin Bu, sembra quindi che Apple non sia ancora pronta per eliminare questa caratteristica per tutti i mercati in cui distribuirà i suoi nuovi iPhone 17. Tuttavia, il leaker non ha rivelato per quali mercati sarà disponibile lo slot per la scheda sim, quindi bisognerà comunque attendere il debutto ufficiale per poterlo scoprirlo. Questa informazione riguarda però per il momento uno dei modelli più prestanti dell’azienda, ovvero il prossimo iPhone 17 Pro. Non sappiamo se questa caratteristica sarà presente su tutti i modelli di questa nuova serie o se sarà presente solo su questo modello.

Staremo a vedere. Nel frattempo, ricordiamo che in queste settimane sono emerse numerose indiscrezioni su questi nuovi dispositivi. Sono inoltre emerse anche le presunte colorazioni ufficiali. Sappiamo inoltre che l’azienda annuncerà anche uno smartphone mai visto fino ad ora, ovvero il nuovo iPhone 17 Air con il suo spessore estremamente ridotto.