Honor Magic V Flip 2

Honor si prepara a svelare ufficialmente il nuovo Magic V Flip 2, erede dell’attuale modello pieghevole a conchiglia. Tra le novità già confermate c’è il ritorno della collaborazione con Jimmy Choo per una versione speciale dal design esclusivo, caratterizzata da dettagli di alta moda e materiali ricercati. L’annuncio ufficiale lascia intendere che il debutto possa essere molto vicino, forse già entro la fine di questa settimana.

Edizione Jimmy Choo: lusso e cristalli per il pieghevole Honor

Come già accaduto con il primo Magic V Flip, Honor propone anche per questa generazione un modello in edizione limitata sviluppato in collaborazione con Jimmy Choo. La cover posteriore della versione speciale sarà impreziosita da un intarsio in cristallo, studiato per creare un gioco di riflessi ad ogni apertura e chiusura del dispositivo. L’idea è quella di fondere innovazione tecnologica e artigianato di lusso, realizzando un prodotto che sia al tempo stesso smartphone e accessorio di moda. Secondo la presentazione ufficiale, l’edizione Jimmy Choo è pensata per celebrare eleganza e sicurezza, con un design che si distingue nel panorama dei pieghevoli di fascia alta.

I rumor indicano che il nuovo Magic V Flip 2 porterà cambiamenti anche sul fronte estetico. Rispetto al predecessore, l’azienda potrebbe abbandonare il layout asimmetrico delle fotocamere sul display esterno, optando per un design più pulito e simmetrico. Lo schermo secondario, posizionato sulla parte frontale del dispositivo quando è chiuso, sarà un LTPO OLED da 4 pollici con risoluzione Full HD+, privo di interruzioni e ottimizzato per la visualizzazione di notifiche, anteprime fotografiche e widget interattivi. All’interno, il pieghevole ospiterà un ampio display LTPO OLED da 6,8 pollici con risoluzione Full HD+, pensato per garantire fluidità nelle animazioni e consumi energetici ridotti grazie al refresh rate variabile.

Sotto la scocca, il Magic V Flip 2 dovrebbe integrare un chipset della serie Snapdragon 8, con alcune indiscrezioni che puntano sullo Snapdragon 8s Gen 4. Questa piattaforma offrirà un notevole salto in termini di prestazioni, assicurando reattività nelle operazioni quotidiane e capacità di gestione delle applicazioni più esigenti. Per l’alimentazione, Honor punterebbe su una batteria da 5.500 mAh, valore considerevole per un pieghevole, con supporto alla ricarica rapida cablata da 66W o 80W. Questa combinazione dovrebbe garantire un’autonomia superiore alla media del segmento, mantenendo tempi di ricarica contenuti.

Il comparto fotografico vedrà come protagonista una fotocamera principale da 50 MP con sensore da 1/1,5 pollici, soluzione in grado di catturare immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione. La scelta di un sensore di queste dimensioni rappresenta un elemento competitivo nel mercato dei pieghevoli, dove spesso lo spazio interno limita le possibilità hardware. Non sono stati ancora confermati i dettagli sulla fotocamera secondaria e sull’eventuale presenza di un sensore ultra-grandangolare, ma le aspettative sono alte considerando la crescente attenzione di Honor alla qualità fotografica.