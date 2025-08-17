Xiaomi 15 a prezzo da URLO su Amazon: sconto di 270 euro

Una promozione assolutamente da non perdere di vista per tutti gli utenti che vogliono acquistare Xiaomi 15 quest’oggi su Amazon, difatti è disponibile uno sconto molto speciale che abbassa parecchio il prezzo di vendita di un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza e di partenza.

L’occasione per spendere poco è davvero molto ghiotta, la sua scheda tecnica dimostra essere un dispositivo estremamente compatto, pensate infatti che raggiunge un peso di 191 grammi, con dimensioni di 152,3 x 71,2 x 8,08 millimetri di spessore, che si tiene tranquillamente nel palmo di una mano e si può posizionare senza difficoltà anche in tasca.

Sotto il cofano si trova un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,32GHz, passando per GPU Adreno 830, ma anche 16GB di RAM ed una memoria interna variabile, con un massimo di 1TB (ma comunque non espandibile).

Xiaomi 15, lo sconto Amazon è fuori di testa

La promozione attivata giusto in questi giorni da Amazon vede abbassare di molto la spesa finale che gli utenti si ritrovano a sostenere, raggiungendo in questo modo un valore finale dell’ordine di soli 725 euro, contro i 999 euro previsti in origine di listino. Lo sconto del 27% è da non perdere assolutamente di vista, anche perché permette di mettere le mani sulla variante no brand e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Andate subito qui per effettuare l’acquisto.

Il comparto fotografico, integrato direttamente nella parte posteriore, prevede la presenza di tre sensori differenti tra loro, anche se tutti effettivamente 50 megapixel, in particolare parliamo di un principale, un ultragrandangolare ed anche un teleobiettivo. L’angolo di ripresa massimo è di 115 gradi, mentre lo zoom ottico 2,6X permette di realizzare ottimi scatti fotografici anche da una distanza abbastanza elevata.