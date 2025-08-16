ho.Mobile, scopri la promo con 100 GB a soli 5,99 euro al mese

ho.Mobile è un operatore telefonico virtuale italiano che si appoggia alla rete mobile di Vodafone Italia.

Il fatto che sia un operatore virtuale significa che sfrutta la le stesse infrastrutture e la stessa rete di Vodafone per fornire dei servizi agli utenti. Ovviamente la gestione di questi servizi e delle tariffe è totalmente separata da quelle di Vodafone.

La qualità dei servizi di ho.Mobile è sotto gli occhi di tutti, poiché l’operatore offre sempre delle tariffe sorprendenti, a dei prezzi davvero accessibili.

ho.Mobile, ecco la promo da soli 5,99 euro al mese

Attualmente la promo imperdibile che non può assolutamente passare inosservata dell’operatore ho.Mobile scadrà tra appena 16 giorni. L’offerta prevede 100 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 5,99 € al mese. Inoltre l’attivazione della tariffa è scontata a soli 2,99 € per i clienti provenienti da Iliad, poste mobile, CoopVoce, Kena e altri operatori. Mentre per i clienti provenienti da Tim, WindTre, Very mobile, Vodafone e Fastweb il costo dell’attivazione è di 29,90 €.

Ma le offerte di ho.Mobile Non terminano certo qui, poiché l’operatore presenta altre offerte davvero imperdibili.

Le prime due tariffe sono con la tecnologia 5G inclusa. In particolare la prima prevede 200 giga con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS illimitati a soli 9,99 € al mese, mentre la seconda offre 250 giga di Internet con tecnologia 5G inclusa, minuti e SMS limitati a soli 11,99 € al mese.

Per chi invece non ha necessità della copertura 5G, l’operatore mette a disposizione altre due tariffe. La prima con 200 giga di Internet, minuti e SMS illimitati a soli 8,99 € al mese, mentre la seconda prevede 150 giga di Internet, minuti e SMS limitati a soli 6,99 € al mese.

Anche per quanto riguarda le tariffe appena elencate l’attivazione della Sim e di soli 2,99 € per i clienti provenienti da poste mobile, Iliad, CoopVoce, Kena e altri operatori, mentre è di 29,90 € per i clienti provenienti da Tim WindTre, Very mobile, Vodafone e Fastweb.