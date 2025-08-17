Amazon folle: sconto di 100 euro sul robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs

Con uno sconto folle dell’11% Amazon vi consente di acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti del marchio Ecovacs a un prezzo davvero super conveniente. Difficilmente, infatti, tale tipologia di prodotto viene messa sul mercato con costi in promozione. Non a caso, parliamo di un dispositivo eccellente che venta di una serie di caratteristiche inevitabilmente interessanti.

Questo modello, ovvero il Deebot X8 OMNI offre una potente aspirazione di 18.000Pa che aspira sporco e detriti e nel momento in cui incontra ostacoli come i tappeti, solleva automaticamente il rullo di 10 mm, evitando di bagnare il tappeto e aumentando la potenza di aspirazione per una pulizia più profonda.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs in offerta

Un’offerta imperdibile quella disponibile per acquistare questo robot aspirapolvere lavapavimenti. Oltre alle caratteristiche di cui abbiamo già parlato, questo modello del marchio Ecovacs dispone della tecnologia ZeroTangle 2.0, con setole a forma di tripla V, che gli consente di raccogliere e sollevare i capelli garantendo un tasso di aggrovigliamento pari allo 0%.

Pulire i bordi e gli angoli delle stanze vi sembra sempre impossibile con una classica aspirapolvere? Ebbene, con questo robot potete finalmente risolvere questo problema. Durante la pulizia lungo i bordi, la spazzola laterale si estende per raggiungere fessure e angoli, garantendo una pulizia profonda e senza lasciare sporco o detriti. Oltre a ciò, grazie alla presenza del mocio a rullo, che si estende durante la pulizia dei bordi e degli angoli, si ottiene una pulizia completa. Non dimentichiamo che la spazzola e il mocio non tralasciano nulla, garantendo una pulizia in ogni angolo.

Che aspettate? Con lo sconto disponibile su Amazon, pari all’11%, per voi un prezzo conveniente di soli 799 euro anziché 899. Approfittatene subito, lo sconto è di ben 100 euro.