WhatsApp Writing Help: l’assistente IA che migliora i messaggi

Nella versione Beta di WhatsApp per Android è in fase di test una nuova funzione chiamata Writing Help. L’obiettivo dell’azienda è quello e aiutare gli utenti a migliorare i propri messaggi senza sacrificare la privacy. Il sistema sfrutta una tecnologia sviluppata da Meta chiamata Private Processing. Questo meccanismo utilizza connessioni criptate e un instradamento anonimo, impedendo di collegare le richieste all’identità dell’utente. Nessun testo, né originale né elaborato, viene memorizzato o condiviso.

Cinque modalità per scrivere meglio su WhatsApp

L’attivazione di Private Processing avviene manualmente nelle impostazioni. Una volta attivo, dopo aver digitato tre o quattro parole, l’icona degli sticker viene sostituita da una penna. Toccandola, si accede ai suggerimenti di Meta AI, che può intervenire su struttura, chiarezza e tono del messaggio. L’assistenza resta invisibile al destinatario. Infatti chi riceve il testo non saprà che è stato rivisto da un’intelligenza artificiale.

Writing Help offre cinque opzioni per adattare lo stile del messaggio alle esigenze dell’utente. La modalità Rephrase riorganizza il testo mantenendo il senso originale. Professional lo rende formale e adatto a contesti lavorativi. Funny aggiunge un tocco di ironia. Supportive lo trasforma in un messaggio empatico e incoraggiante. Proofread, infine, corregge eventuali errori grammaticali o ortografici.

L’utente può scegliere se mantenere il testo originale o sostituirlo con una delle proposte generate. Solo accettando di usare Writing Help, il messaggio viene inviato ai server di Private Processing per l’elaborazione, sempre in forma privata. Il feedback sulla qualità non include il contenuto del messaggio, ma solo un giudizio sintetico. La funzione è opzionale, disattivata di default e può essere abilitata o disabilitata in qualsiasi momento. Attualmente, Writing Help è disponibile per un numero ristretto di utenti della beta Android di WhatsApp. Tra le altre novità in fase di test c’è anche il supporto alle foto animate, ulteriore passo verso un’app di messaggistica più creativa e versatile che mai.