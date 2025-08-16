TIM Supreme GPRO: 150 Giga e Perplexity Pro gratis per un anno

Dal 11 al 27 agosto 2025 TIM rilancia la promozione Supreme GPRO, rivolta ad alcuni ex clienti provenienti da operatori selezionati, tra cui Iliad, Fastweb, PosteMobile e CoopVoce. L’offerta prevede 150GB in 5G, minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e un anno gratuito di Perplexity Pro, il servizio di ricerca potenziata da intelligenza artificiale dal valore di 229€.

Il pacchetto dati è composto da 50GB di base e 100GB extra, erogati entro cinque giorni dall’attivazione. La velocità massima prevista è di 250Mbps in download e 75Mbps in upload, con possibilità di passare al profilo 5G Ultra a 2Gbps tramite opzioni aggiuntive a pagamento. Il costo di attivazione è di 6,99€, a cui si sommano 10€ per la nuova SIM, salvo promozioni locali.

Come attivare l’offerta di TIM e sfruttare il bonus Perplexity Pro

La TIM Supreme GPRO è attivabile solo con portabilità del numero da operatori aderenti, anche senza ricevere SMS winback. Per aderire, basta recarsi in un negozio autorizza entro la scadenza della promozione.

Il bonus Perplexity Pro è riservato a clienti TIM di rete mobile o fissa e si richiede tramite TIMParty, via app o sito. Il codice promozionale, utilizzabile fino al 22 aprile 2026, garantisce 12 mesi di abbonamento su tutti i dispositivi compatibili. Al termine, il servizio passa alla versione gratuita senza costi aggiuntivi. L’offerta include anche i servizi di reperibilità LoSai e ChiamaOra. In roaming UE, minuti e SMS seguono le condizioni nazionali, mentre il traffico dati è limitato a 14GB mensili per il 2025. Superata la soglia, la navigazione è a pagamento secondo le tariffe europee vigenti.

Per chi abbina la linea mobile a una fissa TIM tramite TIM_Unica Power, è possibile ottenere Giga illimitati in 5G Ultra fino a sei SIM, con promozioni che fino a fine agosto azzerano il canone del servizio. Con un prezzo aggressivo e un bonus digitale inedito, la TIM Supreme GPRO mira a conquistare utenti provenienti da concorrenti low cost, offrendo un mix di connettività veloce, ampia dotazione dati e servizi extra.