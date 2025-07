TIM: giga illimitati con TIM Unica Power, ecco la super promo

Ogni giorno tutti gli utenti utilizza la loro offerta telefonica attiva sul loro numero di cellulare per poter navigare senza preoccupazioni e inviare messaggi o effettuare chiamate, nella nostra epoca infatti usufruire di queste promozioni è indispensabile per garantirsi un’esperienza d’uso davvero con i fiocchi e in grado di soddisfare le necessità giornaliere che la routine digitale di ogni utente comporta.

Di conseguenza, scegliere un’offerta in grado di supportare questa tipologia di routine risulta essere veramente indispensabile poiché ovviamente nessuno deve ritrovarsi durante il mese o alla fine di quest’ultimo senza giga per poter navigare o minuti per effettuare chiamate, dunque scegliere una promozione in linea con le proprie esigenze e ovviamente con le proprie possibilità economiche, rappresenta uno step fondamentale all’interno della routine di ogni utente.

Tra le offerte che sicuramente potrebbero interessarvi una presente sul sito ufficiale di TIM può essere un dettaglio davvero in grado di fare la differenza, scopriamo di cosa si tratta.

Sbloccare i giga illimitati

L’offerta di cui vi parliamo oggi consente a chi decide di attivarla di ottenere 200 GB di traffico dati connettività 5G con minuti limitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è finita qui, con loro che infatti hanno già attiva una promozione di rete fissa, possono evolvere l’offerta precedente ottenendo i giga per navigare completamente illimitati, un dettaglio decisamente non da poco che potrebbe fare gola a molti, l’offerta descritta sopra a un prezzo di 9,99 € al mese che non varierebbe in nessun caso e ha un costo di attivazione di 10 € che include la Sim fisica e anche cinque euro di credito all’interno di quest’ultima.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale del provider telefonico per poi effettuare l’attivazione online direttamente all’interno del sito, vi basterà inserire i vostri dati per poi procedere subito all’attivazione.