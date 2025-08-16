MG2: la nuova compatta elettrica in arrivo nel 2026

MG, ormai presenza sempre più solida nel mercato europeo, prepara una nuova offensiva nel settore delle elettriche compatte. Dopo il debutto delle recenti IM5 e IM6, rispettivamente berlina e SUV premium, la casa vuole puntare su un modello più accessibile. L’obiettivo è intercettare la crescente domanda di piccole a batteria. Un settore particolarmente in fermento grazie a proposte come Renault 5 e le future Volkswagen ID.2 e Hyundai Ioniq 2.

La nuova vettura, già soprannominata MG2, dovrebbe arrivare ufficialmente nella seconda metà del 2026, con le prime consegne attese all’inizio del 2027. Con una lunghezza di circa quattro metri, si posizionerà nel settore B, unendo dimensioni compatte e abitabilità pensata per l’uso urbano e non solo.

MG2: piattaforma, interni e ipotesi tecniche

Il design riprenderà i tratti tropici della gamma più recente, in particolare quelli di MG4 e del SUV elettrico MGS5 EV. Linee tese, frontale dinamico e dettagli sportivi sono attesi per dare alla MG2 un aspetto moderno e riconoscibile. Gli interni dovrebbero mantenere un’impostazione simile a quella dell’attuale MG3, con strumentazione digitale da 7” e display per l’ intrattenimento centrale da 10,25”. La connettività sarà un punto di forza, così come la presenza dei sistemi di assistenza alla guida già sviluppati da MG per i modelli di gamma superiore.

La base tecnica potrebbe essere la stessa piattaforma della MG4, adattata per una vettura più piccola. Ciò aprirebbe la strada alla condivisione di alcuni componenti meccanici, inclusi possibili motorizzazioni elettriche già collaudate. Se così fosse, la MG2 potrebbe offrire varianti con potenze differenziate e autonomie competitive nel segmento, pur mantenendo un prezzo d’ingresso contenuto.

MG punta a replicare la formula vincente che l’ha resa popolare. Ovvero un buon equilibrio tra dotazioni, prestazioni e costo d’acquisto. Con la MG2, il marchio potrebbe consolidare ulteriormente la propria presenza in Europa, offrendo una compatta a batteria capace di attrarre clienti alla ricerca di un’elettrica moderna ma non eccessivamente costosa.