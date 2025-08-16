PlayStation Store, ecco le migliori occasioni a meno di 20 euro

Questi mesi estivi sono stati particolarmente ricchi di occasioni per tutti gli amanti del mondo dei videogiochi. Per tutti i possessori di una console di casa Sony, ad esempio, sono stati resi disponibili in sconto tantissimi titoli di rilievo su PlayStation Store. Al momento, sono infatti disponibili tanti sconti sorprendenti, con videogiochi proposti a meno di 20 euro. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

PlayStation Store, ecco i migliori giochi dell’estate a meno di 20 euro

Sono al momento disponibili su PlayStation Store tantissimi videogiochi di rilievo a meno di 20 euro. Come già accennato in apertura, infatti, il colosso del gaming Sony non ha lesinato neanche questa estate, anzi. Per questi mesi estivi, infatti, gli utenti hanno a disposizione una valanga di titoli di rilievo con sconti eccezionali. Gli utenti potranno dunque acquistare questi titoli per la propria console a dei prezzi estremamente vantaggiosi.

PlayStation Store – videogiochi a meno di 20 euro, i migliori

God of War – Edizione digitale deluxe , ad un prezzo di 14,99 euro contro gli inziali 29,99 euro grazie allo sconto del 50%

, ad un prezzo di 14,99 euro contro gli inziali 29,99 euro grazie allo sconto del 50% Final Fantasy XII The Zodiac Age ad un prezzo di 19,99 euro contro gli inziali 49,99 euro con uno sconto del 60%

ad un prezzo di 19,99 euro contro gli inziali 49,99 euro con uno sconto del 60% Jurassic World Evolution 2 ad un prezzo di 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto del 75%

ad un prezzo di 14,99 euro contro gli iniziali 59,99 euro con uno sconto del 75% The Crew Motorfest ad un prezzo di 13,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto dell’80%

ad un prezzo di 13,99 euro contro gli iniziali 69,99 euro con uno sconto dell’80% The Crew Motorfest – Offerta Cross-Gen ad un prezzo di 15,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto dell’80%

ad un prezzo di 15,99 euro contro gli iniziali 79,99 euro con uno sconto dell’80% Sonic Origins PS4 & PS5 ad un prezzo di 10,49 euro contro gli iniziali 29,99 euro con uno sconto del 65%

Si tratta dunque di sconti davvero eccezionali che permetteranno agli utenti di portarsi a casa numerosi videogiochi a dei prezzi stracciati. Ricordiamo come sempre che questi sono soltanto alcuni dei titoli proposti in sconto ad un prezzo inferiore ai 20 euro. Vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per scoprire tutti gli sconti disponibili.