MediaWorld: il top della tecnologia per qualsiasi tuo bisogno a prezzi WOW

In un momento in cui la tecnologia avanza a ritmo incalzante, MediaWorld si pone come punto di riferimento per chi desidera approfittare di occasioni uniche. L’offerta proposta mira a soddisfare esigenze diverse, dal potenziamento della memoria e della velocità del proprio PC, fino al miglioramento dell’esperienza di stampa e della connettività domestica. Gli appassionati di tecnologia e chi lavora o studia da casa possono trovare dispositivi pensati per rendere ogni attività più semplice e produttiva, con un occhio al portafoglio. Ogni prodotto è selezionato per garantire qualità e prestazioni elevate, sempre accompagnati da un prezzo speciale che rende MediaWorld la scelta più conveniente.

I prodotti in promozione sono tutti da shock da MediaWorld

La potenza dell’Acer Swift Go 16 SFG16-72-79MF, dotato di Intel Core Ultra 7 155U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, è disponibile da Mediaworlda 799 euro, ideale per chi necessita di un notebook performante e versatile. Chi cerca una soluzione compatta ma completa può affidarsi al Tablet Lenovo Tab Plus 128GB in elegante Luna Grey con display da 11,5 pollici a 229 euro. Per chi vuole avere spazio di archiviazione illimitato, l’Hard Disk esterno Seagate da 20TB si acquista a soli 389 euro.

Chi necessita di una postazione PC all-in-one performante troverà nell’Acer Aspire C24-1800 AIO con Intel® Core I5 12450H, 16 GB RAM e SSD da 1024 GB una soluzione elegante con Mediaworld a 599 euro. Le stampe casalinghe saranno semplici ed economiche con la stampante HP DeskJet 4220E con HP+ a 49 euro, mentre il Kit Brother DCP1612W con 5 toner inclusi è una comodità a 219 euro. La rapidità del sistema si potenzia con l’SSD interno Sandisk Plus 480GB solo da Mediaworld a 39,99 euro, e il segnale Wi-Fi può essere esteso senza difficoltà grazie al Range Extender Mercusys ME10 a 11,99 euro.