Il colosso del gaming Sony continua a proporre sempre promozioni di rilievo per tutti gli utenti possessori di una delle sue console da gaming. Al momento, in particolare, l’azienda sta proponendo su PlayStation Store un’altra super promozione, denominata PlayStation Indies. Con quest’ultima, gli utenti potranno avere accesso come sempre a tantissimi videogiochi in sconto, acquistandoli così a dei prezzi decisamente convenienti. Vediamo qui di seguito le proposte più interessanti.

PlayStation Indies, arrivano tanti nuovi sconti ed offerte su PlayStation Store

Anche questa volta, l’azienda spiazza gli utenti, con sconti che arrivano a sfiorare il 90%. Si tratta come sempre di titoli disponibili in alcuni casi sia per PlayStation 4 sia per la console di ultima generazione PlayStation 5. Tra questi videogiochi, segnaliamo ad esempio Cities Skylines: Premium Edition 2. Quest’ultimo, in particolare, è al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo di 20,99 euro, grazie allo sconto del 70%.

Lo store è poi ricco di altrettante offerte succulente. Tra i titoli più scontati, troviamo ad esempio il videogioco denominato NHRA Championship Drag Racing Ultimate. Gli utenti potranno portarselo a casa ad un super prezzo pari a soli 7,99 euro, il tutto grazie al notevole sconto del 90%. C’è inoltre il videogioco Fallen Legion Revenants . Quest’ultimo è al momento acquistabile ad un prezzo di 11,99 euro grazie allo sconto del 70%. Segnaliamo poi anche videogioco denominato Dredge: Digital Deluxe Edition. Quest’ultimo è proposto ad un prezzo di appena 16,11 euro grazie alla nuova promo PlayStation Indies.

Le offerte e gli sconti, come sempre, continuano su PlayStation Store. Vi invitiamo a seguire la pagina ufficiale per non perdere nessun sconto.