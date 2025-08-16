Offerta WINDTRE da 7,99€: tutto incluso, dati e chiamate illimitate

Quando si tratta di scegliere un’offerta per il proprio smartphone, è facile perdersi tra promozioni complicate e costi nascosti. Con WINDTRE, invece, le cose diventano subito più semplici e piacevoli. Con soli 7,99 € al mese puoi avere minuti illimitati, SMS e ben 150 GIGA da utilizzare alla massima velocità disponibile, compreso il 5G che arriva fino a 2 Gbps. In pratica, puoi guardare video, ascoltare musica, fare videochiamate o navigare sui social senza preoccuparti di rallentamenti o interruzioni. E se ti capita di viaggiare in Europa, ci sono altri 10,1 GIGA a disposizione, così resti sempre connesso senza temere costi extra o sorprese in bolletta.

WINDTRE: minuti, SMS e 150 GB senza sorprese a meno di 8€

Il bello di questa offerta è che attivarla è davvero facile. Puoi fare tutto online, ricevere la SIM comodamente a casa e completare l’attivazione in pochi passaggi. Non appena tutto è pronto, un SMS ti confermerà l’attivazione e il costo dell’offerta. Basta assicurarsi che sulla SIM ci sia credito sufficiente e sei pronto per partire. La promozione è pensata soprattutto per chi decide di cambiare operatore, ad esempio passando da Lyca Mobile, Tiscali o SPUSU, ma in realtà è accessibile a molti altri. Questo rende il passaggio a WINDTRE semplice e senza intoppi, senza dover fare montagne di telefonate o compilare moduli complicati.

Un altro aspetto molto pratico è l’app WINDTRE. Da lì puoi controllare i consumi, ricaricare, attivare opzioni aggiuntive e tenere tutto sotto controllo in modo semplice. Non ci sono servizi a sovrapprezzo inclusi, quindi niente spiacevoli sorprese, anche se se vuoi puoi attivare alcune opzioni extra come donazioni o mobile ticketing. Il roaming in Europa è già incluso e il Regno Unito segue le stesse regole, quindi anche quando sei fuori dall’Italia puoi navigare senza stress.

Se poi ti preoccupi dei costi extra, il prezzo per chiamata o SMS fuori dal pacchetto è di 29 centesimi, mentre l’attivazione della SIM è gratuita e puoi attivare la ricarica automatica per non rischiare mai di rimanere senza credito. WINDTRE avvisa sempre per eventuali modifiche del contratto e offre la possibilità di recedere entro 60 giorni.

Insomma, questa offerta riesce a unire convenienza, flessibilità e chiarezza. È pensata sia per chi usa il telefono quotidianamente sia per chi viaggia spesso, senza complicazioni né sorprese. Tutto quello che serve, in un’unica soluzione semplice e affidabile.