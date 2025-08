telegram

Telegram chiude il mese di luglio con un aggiornamento ricco che introduce funzionalità inedite su mobile, desktop e Web. Le novità, già disponibili, riguardano sia gli utenti standard che quelli Premium, con strumenti avanzati per migliorare l’esperienza di navigazione, la gestione dei contenuti e le interazioni nella piattaforma.

Nuove funzioni per la versione mobile, desktop e web

L’aggiornamento di fine luglio 2025 riguarda tutti i client ufficiali di Telegram, sia per Android che per iOS, oltre alla versione desktop e al client Web. L’intervento è stato annunciato ufficialmente con un post sul blog dell’azienda. Tra le novità principali, la ricerca globale dei post pubblici, la creazione di album di storie, nuove opzioni per i regali, un sistema di valutazione dei profili, e strumenti dedicati agli sviluppatori di bot e mini app.

Con questo aggiornamento, Telegram introduce finalmente la ricerca globale tra i post pubblici dei canali. Gli utenti possono ora trovare messaggi specifici digitando parole chiave nella barra di ricerca. Tra i risultati, comparirà una nuova scheda chiamata “Post”, contenente i contenuti testuali provenienti dai canali accessibili. La funzionalità è al momento riservata agli abbonati Premium, ma potrebbe essere estesa a tutti in futuro.

Telegram adotta una soluzione già vista in altri social network, permettendo di organizzare le storie in album. Gli utenti possono ora raccogliere i propri contenuti temporanei per tematiche o periodi, rendendoli più accessibili dal profilo personale o del canale. Per utilizzare la funzione è sufficiente cliccare sul nuovo tasto “Aggiungi album” all’interno della sezione “Post”.

La scheda Regali diventa più articolata con l’introduzione delle raccolte personalizzate. Gli utenti possono ora suddividere i regali ricevuti per tema, rarità o altri criteri, rendendo la collezione più ordinata. Un singolo regalo può far parte di più raccolte, ed è possibile applicare filtri per navigare rapidamente tra gli elementi. L’aggiornamento introduce anche un badge di valutazione basato sul volume delle transazioni riuscite effettuate con le stelle. Questo punteggio numerico, visibile sul profilo, consente di verificare l’affidabilità di un utente, specialmente in contesti dove si effettuano scambi o si ricevono suggerimenti per canali e contenuti.

Tra le novità esclusive per gli abbonati Telegram Premium troviamo una nuova categoria di regali a tiratura limitata. Si tratta di oggetti digitali acquistabili in quantità predefinite che aumentano il senso di esclusività all’interno della piattaforma. Ogni utente Premium può acquistare e regalare queste edizioni speciali ad altri iscritti.