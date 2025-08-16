LG mostra i suoi innovativi display alla fiera K-Display 2025

La K-Display 2025, a Seoul, è una delle fiere più importanti dedicate alle tecnologie dei display. A tal proposito, LG si è presentata con un’offerta ricca e variegata, capace di coprire molteplici settori e dimensioni di schermi. Dalle TV di grande formato ai monitor, tablet e smartphone, fino a soluzioni specifiche per il settore automotive. Un elemento di forte richiamo per i visitatori è stata l’area dedicata alla storia e all’evoluzione degli OLED firmati LG. Qui si è potuto ripercorrere il cammino della tecnologia partendo dal primo prototipo da 15 pollici realizzato nel 2009.

LG: ecco le ultime innovazioni in arrivo

Da quel momento in poi, l’azienda ha introdotto diverse innovazioni: i Tandem OLED con strati sovrapposti, gli OLED di seconda generazione con la struttura a base di atomo di deuterio e gli OLED di terza generazione, che incorporano la tecnologia MLA (Micro Lens Array). La recente punta di diamante di tale linea è rappresentata dai Primary RGB Tandem. Un’architettura che divide il pannello in strati separati per i colori rosso, verde e blu.

All’ingresso della fiera spiccava un’imponente novità: un pannello OLED da 83 pollici con tecnologia Primary RGB Tandem, capace di raggiungere una luminosità senza precedenti di 4.000 nit. Altra attrazione di rilievo è stato il monitor OLED da 27 pollici con risoluzione QHD, che si è distinto per la sua velocità straordinaria. Tale schermo supporta, infatti, una frequenza di refresh standard di 540 Hz, elevabile fino a 720 Hz in modalità HD grazie alla tecnologia Dynamic Frequency & Resolution (DFR).

Oltre alla rapidità, il pannello garantisce una copertura del 99,5% dello spazio colore HDR DCI-P3 e una luminosità di 1.500 nit. A completare la gamma, LG ha esposto un monitor OLED da 45 pollici con risoluzione 5K × 2K (5.120 × 2.160 pixel). Tra i più definiti mai visti per tale tipo di tecnologia.

Display anche per il settore auto

Per l’automotive, invece, LG ha portato soluzioni innovative pensate per integrare i display nel cruscotto e all’interno dell’abitacolo. Tra i prodotti più impressionanti c’è un LCD curvo da 57 pollici, che copre tutta la larghezza del veicolo. L’impatto visivo è notevole, ma la sostituzione in caso di danni potrebbe essere onerosa. E non è tutto. Tra le novità, si segnala un display Slidable OLED da 32,6 pollici, che si apre verso il basso solo quando serve.

Un’altra proposta interessante è un display LCD da 29 pollici ad altissima luminosità, progettato per essere visibile anche all’esterno del veicolo. Utile soprattutto per scopi pubblicitari o comunicativi. Di particolare interesse è anche un pannello LTPS LCD da 47,8 pollici con Switchable Privacy Mode (SPM), che può rendere il display invisibile al conducente se installato davanti al sedile del passeggero.

Inoltre, LG ha presentato un Tandem ATO da 14 pollici, un tipo di display che, per la prima volta nel settore automotive, combina elevata luminosità con basso consumo energetico. Accanto a quest’ultimo, un LCD da 14,5 pollici con tecnologia Oxide TFT e retroilluminazione a bassissimo consumo contribuisce ad estendere la durata della batteria del veicolo.

Infine, una delle innovazioni LG più sorprendenti è un display allungabile che si trasforma in una manopola per il cambio automatico. Il pannello resta normalmente piatto e discreto, ma quando è necessario cambiare marcia, si estende fino al 53% della sua lunghezza.