Fiat Toro 2026: il pick-up che diventa un SUV urbano

La Fiat Toro 2026 si presenta con un restyling che va oltre semplici ritocchi. La linea rimane robusta, ma i dettagli avvicinano sempre più il pick-up al mondo dei SUV urbani. Il freno di stazionamento elettronico e la funzione auto hold rendono la guida in città più comoda. Il cambio sfoggia un layout rivisto, il cruscotto digitale offre una grafica aggiornata, mentre i passeggeri posteriori possono contare su una porta USB doppia di tipo A e C. L’atmosfera a bordo trasmette un senso di cura per ogni particolare e si percepisce immediatamente un’attenzione crescente verso la connettività e l’ergonomia.

Motori

Due sono le motorizzazioni distinte per la nuova gamma Fiat. Il Turbo 270 Flex sviluppa 176 CV e 270 Nm, proposto nelle versioni Endurance, Freedom, Volcano e Ultra. Per chi desidera più forza in salita o in fuoristrada, arriva il 2.2 Multijet Turbodiesel con 200 CV e 450 Nm. L’iniezione ad alta pressione da 2000 bar, il turbocompressore a geometria variabile e il doppio circuito di raffreddamento assicurano efficienza e robustezza. Ogni versione ha un carattere preciso. La Endurance è la porta d’accesso alla gamma. La Freedom aggiunge comfort e finiture curate. La Fiat Volcano equilibra stile e tecnologia, soprattutto con il Pack Tech che include infotainment ampliato e sistemi ADAS. La Ultra si distingue per l’estetica più grintosa, con cerchi da 18 pollici scuri. Al vertice, la Ranch Diesel sfoggia interni in pelle marrone e dettagli cromati. Quale scegliere?

Tecnologia e prezzi della Fiat Toro

La Fiat Toro 2026 introduce il sistema Fiat ConnectMe, con servizi connessi aggiornati e Wi-Fi a bordo. Nei primi sei mesi, il pacchetto Premium è incluso senza costi, offrendo tutte le funzioni attive. Alcuni servizi come aggiornamenti software OTA e diagnostica remota restano gratuiti più a lungo. I pacchetti successivi sono modulari, pensati per sicurezza, gestione da remoto e comfort digitale. I prezzi partono da 28.708,20 € per la Fiat Endurance Turbo Flex e salgono a 41.128,20 € per la Ranch Diesel. Tra questi estremi, si collocano la Freedom a 30.508,20 €, la Volcano Turbo Flex a 33.568,20 €, la Ultra Turbo Flex a 35.368,20 € e la Volcano Diesel a 37.888,20 €.