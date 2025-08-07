LG

LG ha presentato ufficialmente in Cina il primo monitor gaming con tecnologia Tandem OLED, un pannello da 27 pollici chiamato UltraGear 27GX700A. Si tratta di una soluzione pensata per i videogiocatori più esigenti in cerca di luminosità estrema, tempi di risposta rapidissimi e contrasto perfetto, grazie a una nuova generazione di pannelli OLED multilivello.

Specifiche tecniche: cosa offre il nuovo UltraGear

Il nuovo UltraGear 27GX700A è il primo monitor a utilizzare la tecnologia Primary RGB Tandem OLED, definita anche come OLED di quarta generazione. Il pannello presenta una struttura a quattro strati: due blu, uno rosso e uno verde, in configurazione RBGB, in grado di generare un’immagine molto più luminosa rispetto agli OLED tradizionali. Uno dei punti di forza è la luminosità massima di 1.500 nit, un valore superiore di circa 500 nit rispetto ai migliori OLED attualmente in commercio. Questa caratteristica rende il monitor perfettamente leggibile anche in ambienti molto illuminati, mantenendo neri profondi grazie al contrasto tipico della tecnologia OLED. Il monitor è certificato VESA DisplayHDR 500 True Black

Frequenza di aggiornamento e risoluzione

Nonostante l’innovazione sul fronte luminosità, l’UltraGear 27GX700A non è un top di gamma assoluto in tutti i parametri. Il refresh rate si ferma a 280 Hz, un valore elevato ma non al livello di altri modelli con frequenze superiori. La risoluzione è 2K (2560 x 1440 pixel), adeguata alla diagonale da 27 pollici ma non al livello dei monitor 4K destinati a utilizzi professionali o gaming di fascia premium.

Tempi di risposta e fedeltà cromatica

Come tipico per gli OLED, i tempi di risposta sono estremamente bassi, con un valore dichiarato di 0,3 ms GtG. Il monitor si distingue anche per l’elevata fedeltà cromatica, caratteristica importante per gamer e content creator, sebbene LG non abbia ancora diffuso i dati relativi alla copertura dello spazio colore. Sul fronte connettività, è confermata la presenza di una porta DisplayPort 1.4, mentre non è ancora chiaro se sarà inclusa una porta HDMI, né quale versione. Attualmente, il monitor è stato lanciato solo in Cina e non sono disponibili informazioni ufficiali sul prezzo o sull’arrivo in Europa. Tuttavia, è stato confermato che altri produttori stanno lavorando a dispositivi basati sulla tecnologia LG, che dovrebbero arrivare nei prossimi mesi.