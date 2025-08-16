Intel: ecco i primi dettagli sulla nuova gamma chip Nova Lake

Le prime indiscrezioni sulla prossima generazione di processori Intel hanno iniziato a circolare nelle scorse ore. Le informazioni hanno subito attirato l’attenzione di chi segue da vicino l’evoluzione dell’hardware. La fonte, un leaker considerato estremamente affidabile in materia di CPU e componenti desktop, avrebbe ottenuto informazioni interne sulla linea Nova Lake. La quale è attesa per il 2026. I nuovi chip vengono definiti “mobile”, termine che, in tale contesto, non va confuso con smartphone o tablet. Si parla, invece, di laptop, ultrabook, miniPC, compute stick e altre soluzioni pensate per garantire prestazioni in mobilità.

Intel: ecco cosa sappiamo sui nuovi chip Nova Lake

Dai dati emersi, l’azienda avrebbe pianificato cinque diverse combinazioni di core per CPU e GPU. Le quali sono destinate a coprire esigenze e budget differenti. Il vertice dell’offerta sarà occupato dall’opzione con 8 core ad alta potenza (P), 16 core ad alta efficienza (E), 4 core a bassissimo consumo energetico (LP-E) e una GPU Xe integrata da 4 core. Al di sotto di tale fascia premium, la proposta si articolerà in più modelli con 4 P-Core e 4 LP-E Core come base comune. Variando però nel numero di E-Core e nella potenza della GPU. Una configurazione particolarmente interessante per il gaming includerà 8 E-Core e una GPU da 12 core. Ipotesi che apre anche a possibili utilizzi nel settore delle console portatili.

Un’altra versione manterrà lo stesso schema di CPU ma ridurrà la GPU a 4 core. Mentre un’ulteriore variante rinuncerà completamente agli E-Core, affiancando ai P-Core e ai LP-E Core una GPU sempre da 4 core. La fascia entry-level sarà rappresentata da un modello con soli 2 P-Core, nessun E-Core, 4 LP-E Core e una GPU a 2 core. In tutti i casi, i 4 LP-E Core restano una costante, garantendo funzioni a bassissimo consumo. Il lancio dei nuovi chip Intel non avverrà prima dell’autunno 2026. Secondo le anticipazioni, la gamma sarà commercializzata come Core Ultra Series 4.