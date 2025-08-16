Smartwatch e stress, smentita la correttezza dei dati

Per molti di noi, gli smartwatch sono ormai diventati compagni inseparabili delle nostre giornate. Contano i passi, tengono sotto controllo il battito cardiaco, analizzano il sonno e, negli ultimi anni, hanno iniziato a proporre anche il monitoraggio dello stress. Ma davvero possiamo fidarci di quello che ci dicono? Secondo una recente ricerca, forse no.

Stress, smartwatch e tecnologia, una relazione complicata smentita da uno studio

La maggior parte degli indossabili utilizza sensori di frequenza cardiaca e algoritmi predittivi per stimare il livello di stress. Si tratta di valori che derivano dalla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), un indicatore che può effettivamente dare segnali sullo stato del nostro organismo. Tuttavia, lo studio mette in evidenza un limite fondamentale: lo stress è un fenomeno complesso, che coinvolge fattori fisiologici, psicologici e ambientali. Ridurlo a un numero sul display rischia di essere fuorviante.

Gli esperti sottolineano che i dati raccolti dagli smartwatch non sempre riescono a distinguere tra condizioni simili. Ad esempio, l’aumento del battito può essere causato da ansia, ma anche da una semplice camminata veloce o dall’assunzione di caffeina. Ciò significa che gli utenti potrebbero ricevere notifiche errate, interpretandole come segnali di stress anche quando non lo sono. Un altro rischio è quello dell’effetto psicologico. Se l’orologio segnala un livello di stress elevato, la persona potrebbe sentirsi più ansiosa proprio a causa della lettura del dato, innescando un circolo vizioso difficile da spezzare.

Questo non significa che gli smartwatch non siano utili, restano strumenti preziosi per la motivazione personale e per avere una panoramica generale del proprio benessere. Ma pensare di affidarsi esclusivamente a essi per monitorare lo stress – così come altri dati – può portare a conclusioni poco affidabili. In sintesi, la tecnologia può essere un supporto, ma non può sostituire un approccio clinico e multidimensionale alla gestione dello stress. Meglio usarla come spunto, senza dimenticare che ascoltare il proprio corpo e rivolgersi a professionisti resta la strada più sicura.