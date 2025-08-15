Unieuro: scopri le offerte ESCUSIVE HP valide solo fino al 20 giugno

Unieuro mette sul tavolo un’offerta che fa parlare, con un volantino unico e speciale! Fino al 20 giugno, infatti, si può approfittare di sconti esclusivi su una gamma completa di prodotti HP, pensati per ogni tipo di esigenza. Dall’home office al gaming, dall’uso quotidiano alla produttività più avanzata, questa promo spazia con prezzi competitivi e qualità garantita. Non manca nulla per rinnovare o potenziare la propria postazione: notebook, PC desktop, monitor, stampanti e mouse wireless, tutti caratterizzati da caratteristiche tecniche di alto livello e design curato. I clienti possono così scegliere con la certezza di un buon affare e prodotti HP leader nel settore grazie alle proposte lanciate soltanto da uno store come Unieuro.

Unieuro e la magia della massima tecnologia in promo!

Tra le offerte spicca il modello HP 15-fd0068nl con processore Intel® Core proposto a 499,90 euro, che si affianca al più economico HP 15-fc0039nl con AMD Ryzen da Unieuro a 399,90 euro. Per il gaming, è disponibile il potente HP Victus Gaming 15-fa1064nl con processore Intel® Core™ a 999 euro, dedicato agli appassionati che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate. Il desktop HP M01-F2087nl con Intel® Core™ i5-12400, memoria 16 GB DDR4-SDRAM e unità 512 GB SSD è venduto con Unieuro a 599,90 euro, ideale per ambienti di lavoro e casa. Per chi preferisce un design compatto e funzionale, l’HP 24-cr0052nl con AMD Ryzen è proposto a 549,90 euro.

Sul fronte display, c’è poi l’HP Series 5 Monitor 23,8″ FHD che si acquista grazie ad Unieuro ad appena 99,90 euro. La produttività è poi supportata dall’HP LaserJet Stampante multifunzione a 179,90 euro. Chiudono l’offerta l’HP Mouse wireless a ricarica ultraveloce 510 solo con Unieuro a 29,99 euro, perfetto per chi vuole agilità e autonomia. Aspettare che il volantino scada è da folli!