Benessere Digitale: Google porta anche qui il Material 3 Expressive

Come ben sapete, Google sta lavorando attivamente all’implementazione in modo graduale, ma allo stesso tempo sempre più profondo del suo nuovo linguaggio di design, definito come Material 3 Expressive, design grafico che punta a rendere tutte le applicazioni della suite Google più coerenti e conformi anche con quello presente nella nuova versione di Android in arrivo quest’anno, ovviamente parliamo di Android 16.

Dopo aver citato già numerose applicazioni oggi vi parliamo di un’altra app che riceve il primo assaggio di questo nuovo design, l’applicazione in questione si chiama Benessere Digitale e riceve il primo update grafico nella sua versione 1.30.785826879.beta, che Ricordiamo essere disponibile solo per coloro che utilizzano Android 16 in versione beta o Canary.

Primo assaggio

Nello specifico, questo update non introduce un cambiamento così radicale ma comunque garantisce un primo vero assaggio di questo nuovo design, nello specifico a cambiare radicalmente e l’interfaccia grafica iniziale che adesso gode di colori più netti e separati con margini smussati e arrotondati per quanto riguarda tutti gli elementi grafici che rappresentano l’interfaccia multimediale della prima schermata dell’applicazione, ogni elemento infatti è ben distanziato e si distingue rispetto allo sfondo in modo evidente.

L’elemento cambiato maggiormente è il grafico delle attività che precedentemente presentava a spicchi color arcobaleno mentre ora presenta dei colori in tonalità molto più tenue, cambiamento che potrebbe far storcere il naso ai puristi dei grafici di Google, per il resto non sono presenti differenze rispetto alle altre versioni, poiché ovviamente Google sta lavorando passo dopo passo in modo graduale, andando a modificare gli elementi uno per volta, di conseguenza illecito attendersi ulteriori modifiche nel corso dell’arrivo dei prossimi update durante le prossime settimane.

Se siete interessati ad utilizzare questo nuovo design, ricordatevi che dovete avere a disposizione la versione beta dell’applicazione ma anche di Android 16, in modo da poter attivare questo nuovo design.