Sensori e AI danno a MOTIF Hand un tocco quasi umano

Negli ultimi anni, la robotica ha iniziato a somigliare sempre meno a un freddo insieme di ingranaggi e più a qualcosa di sorprendentemente “umano”. Non si tratta più solo di programmare bracci meccanici per spostare oggetti o ripetere movimenti, ma di dare alle macchine una sorta di sensibilità, la capacità di percepire il mondo intorno a loro. È in questo contesto che nasce la MOTIF Hand, un progetto nato nei laboratori della USC Viterbi sotto la guida del professor Daniel Seita, che sembra quasi un esperimento di fantascienza ma con radici solidissime nella ricerca.

MOTIF Hand sta cambiando il concetto di sensibilità nelle macchine

Questa mano robotica non si limita a muoversi: “sente”. Lo fa grazie a una combinazione di sensori capaci di rilevare forza, temperatura e movimento in contemporanea. È un po’ come se avesse sviluppato un istinto, una reattività che ricorda la nostra. Pensiamo a un oggetto fragile: noi sappiamo, quasi senza pensarci, quanta pressione usare per non romperlo. O a una superficie rovente: ci basta avvicinare la mano per capire che è meglio non toccare. MOTIF Hand imita proprio queste abilità, e in certi casi le spinge oltre.

Una delle sue trovate più affascinanti è la capacità di misurare la temperatura senza contatto diretto. Nel palmo è nascosta una termocamera a infrarossi che le permette di “vedere” il calore, un po’ come quei superpoteri che nei film si usano per individuare qualcuno al buio. E poi c’è il suo modo curioso di capire il peso e il contenuto di un oggetto: invece di affidarsi solo ai dati, lo scuote o gli dà un colpetto, proprio come facciamo noi quando controlliamo se una bottiglia è piena o vuota.

Tutta questa sensibilità non nasce dal nulla. MOTIF Hand prende ispirazione da un progetto precedente, la LEAP Hand del 2023, e ne porta avanti la filosofia open-source. Il design e la ricerca sono accessibili a chiunque voglia metterci le mani (letteralmente), con l’idea di stimolare nuove idee e accelerare lo sviluppo di strumenti sempre più versatili.

In fondo, è affascinante pensare che stiamo insegnando alle macchine non solo a lavorare, ma a “percepire” il mondo. E chissà, magari un giorno questo tipo di tecnologia sarà così comune che ci sembrerà naturale come stringere la mano a un vecchio amico.