MacBook Air 13: il prezzo crolla sotto i 1000 euro grazie a questa offerta Amazon

Incredibile opportunità per acquistare il MacBook Air 13″ di Casa Apple a un prezzo super scontato. Non a caso, Amazon sconta il prezzo di listino di questo portatile del 20% rendendolo estremamente conveniente e andando, di conseguenza, a ottimizzare il rapporto qualità/prezzo.

A rendere super performante questo dispositivo è senza alcun dubbio la presenza del chip Apple M4. Quest’ultimo offre ancora più velocità e fluidità in tutto quello che si fa. Niente più problemi mentre si lavora con più app insieme o durante le sessioni di video editing.

MacBook Air 13″ oggi in offerta speciale

Sono tante le promozioni che Amazon offre giornalmente a milioni di utenti ma tra le tante una che non può di certo passare inosservata è quella in corso sul MacBook Air 13″. Un dispositivo che si contraddistingue grazie al display Liquid Retina da 13,6″ che, supportando un miliardo di colori, consente a foto e video di prendere vita.

Siete da tempo in cerca di un portatile da portare sempre dietro per i vostri lavori e progetti? Il MacBook Air 13″ è perfetto per voi. Grazie all’Apple Intelligence, una batteria che dura fino a 18 ore e un design dalle dimensioni ultraridotte, si presenta come device ideale per fare di tutto, ovunque ci si trovi.

Approfittate subito dello sconto Amazon del 20% per pagare questo MacBook Air 13″ a un prezzo davvero folle. Il costo di listino di 1229 euro crolla a soli 998,999 euro. Perché perdere altro tempo se oggi potete risparmiare portando a casa un prodotto eccellente? Non dimenticate che sono presenti anche una videocamera da 12MP, tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale. Un insieme di caratteristiche che rendono questo portatile perfetto sia per gli occhi che per le orecchie.