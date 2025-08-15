Microsoft Edge si trasforma con Olympia, la nuova incredibile interfaccia

Microsoft starebbe cambiando radicalmente l’interfaccia di Edge.

Microsoft Edge è infatti il browser web sviluppato proprio dall’azienda, ed è anche il predefinito di Windows 10 e Windows 11, ma è disponibile anche su Linux, Android, macOS e iOS.

Microsoft Edge è il diretto successore di Internet Explorer, ma che presenta sicuramente un approccio molto più avanzato e moderno.

Al momento, appunto, Microsoft sarebbe testando un aggiornamento di Edge che riguarda proprio un cambiamento della sua interfaccia.

Microsoft Edge: in arrivo Olympia la nuova interfaccia

Olympia sarà la nuova interfaccia del browser Edge di Microsoft, che per ora sta effettuando ancora dei test.

L’obiettivo di Microsoft è quello sicuramente di rimodernare l’interfaccia con un approccio molto più vicino alle funzioni integrate con l’intelligenza artificiale.

L’assistente di Microsoft che si basa sull’intelligenza artificiale prendendo nomi di Copilot ed è molto trasversale poiché permette di rispondere a diverse domande attraverso dei modelli linguistici, ma anche di svolgere diverse attività senza dover lasciare il browser.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere probabile che la nuova interfaccia Olympia riguardi prevalentemente il miglioramento delle funzioni di Copilot.

Per il momento si sa solo che la nuova interfaccia di Microsoft permetterà sicuramente di mantenere la visualizzazione verticale per una gestione più ordinata delle schede, oppure mantenere le schede orizzontali.

Inoltre, il design sarà sicuramente minimal ma allo stesso tempo innovativo.

Per quanto riguarda la funzione principale che si distinguerà dalla versione precedente di Edge e lo spostamento della barra degli indirizzi, che prende il nome di omnibox.

Infatti, la barra degli indirizzi verrà spostata perfettamente al centro, permettendo dunque agli utenti di avere un accesso immediato all’intelligenza artificiale di Copilot.

In conclusione, Olympia potrebbe rappresentare un vero e proprio passo decisivo verso lo sviluppo di un Microsoft Edge molto più incentrato sull’esperienza dell’utente e soprattutto mette al centro l’intelligenza artificiale, che ormai lo sappiamo è la tecnologia del secolo.