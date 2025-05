Death Stranding 2: On the Beach presentato ufficialmente

Annunciata una novità interessante sul nuovo e attesissimo Death Stranding 2: On the Beach. Secondo quanto dichiarato da Kojima Productions ci sarà un evento di presentazione esclusivo dedicato al nuovo titolo. Si terrà all’Orpheum Theatre di Los Angeles, California. L’iniziativa è particolarmente attesa dai fan. Sarà presentata da Geoff Keighley, volto noto dell’industria videoludica. Inoltre, vedrà la partecipazione del celebre game designer Hideo Kojima. L’appuntamento è fissato per il 9 giugno 2025. Alle ore 04:00 italiane. Si tratta di un evento di grande rilievo. Ciò non solo perché rappresenta un’occasione per vedere in anteprima il seguito di uno dei titoli più discussi e innovativi degli ultimi anni. Ma anche perché darà ufficialmente il via al Death Stranding World Strand Tour 2. Un tour internazionale che toccherà 12 città in tutto il mondo per celebrare il lancio del nuovo capitolo.

Death Stranding 2: On the Beach arriva ufficialmente sul mercato

Durante la serata verrà mostrata una dimostrazione dal vivo del gameplay, che dovrebbe offrire uno sguardo più approfondito e continuo sulle meccaniche e sulle novità introdotte. Anche se i dettagli precisi non sono ancora stati svelati, l’evento promette sorprese e ospiti speciali. Oltre che, probabilmente, sequenze di gioco inedite.

Chi si troverà a Los Angeles avrà la possibilità di partecipare all’evento in presenza acquistando un biglietto. I posti però saranno limitati. Per tutti gli altri fan sparsi nel mondo, non mancherà la possibilità di seguirlo in diretta streaming su YouTube. Il video della trasmissione è già stato caricato ed è possibile attivare una notifica per ricevere un promemoria poco prima dell’inizio.

L’hype attorno a Death Stranding 2: On the Beach è alle stelle, e l’evento all’Orpheum Theatre si preannuncia come un momento cruciale nella promozione del titolo. Per chi è curioso di scoprire in anteprima cosa ha in serbo Kojima, non resta che rimanere sintonizzati per ulteriori informazioni sulle tappe del tour mondiale, inclusa quella italiana.