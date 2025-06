Microsoft 365 Copilot: ecco le funzioni che vi sorprenderanno

Fino a qualche anno fa nessuno probabilmente avrebbe immaginato di poter fare riferimento a un chat bot per ottenere risultati per ottimizzare i propri progetti di lavoro, ma non solo. Con l’intelligenza artificiale, infatti, gli strumenti che vengono messi a disposizione degli utenti sono davvero tanti e tutti consentono un semplice accesso anche ai meno esperti. Tra le tante soluzioni, oggi Microsoft 365 Copilot rappresenta uno strumento completo sotto diversi aspetti.

Per chi non lo conoscesse, Microsoft 365 Copilot consente all’utente di ottenere un riepilogo degli argomenti delle conversazioni con colleghi, ottenere rapidamente i punti chiave da un thread di posta elettronica, e molto altro. Arrivati a questo punto, non ci resta che scoprire in questo nuovo articolo le principali funzioni che vengono messe a disposizione da Microsoft 365 Copilot.

Microsoft 365 Copilot: le funzioni

Quando le aziende propongono nuovi strumenti pensati e progettati per andare incontro alle esigenze degli utenti, c’è sempre molto entusiasmo. Nel caso di Microsoft 365 Copilot, l’azienda ha deciso di offrire uno strumento completo per chiedere informazioni, tradurre un messaggio, riepilogare un thread e molto altro.

Non a caso, avere a portata di mano Copilot in Microsoft 365 significa avere un assistente basato sull‘intelligenza artificiale in strumenti come Word, Outlook e Teams. Le funzionalità e i punti a favore dell’utente sono davvero tanti se pensiamo che in pochi secondi si può chiedere di riepilogare i documenti lunghi evidenziando le informazioni più interessanti oppure di creare un elenco puntato di punti chiave da un determinato file.

Con Outlook, invece, Copilot è pronto ad aiutare l’utente per creare un messaggio di posta elettronica personalizzandone tono e lunghezza, tradurre e scrivere in pochi secondi messaggi in altre lingue, e molto altro.

Copilot diventa il compagno perfetto anche per le riunioni in Teams dato che è in grado di riepilogare gli argomenti della conversazione con i colleghi in modo da non perdere mai il ritmo.